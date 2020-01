Kostnice v Kutné Hoře zakázala turistům místo fotografovat, chce předejít nevhodnému chování

Kostnici na předměstí Kutné Hory - Sedlec navštíví každý rok půl milionu turistů. Výzdobu si v ještě v minulém roce mohli prohlédnout i vyfotit. To se ale mění. Od 1. ledna platí upravený návštěvní řád, který fotografování uvnitř kostnice zakazuje. Novinku zavedl správce památky - Římskokatolická farnost. Chce tak zajistit větší důstojnost místa. Sedlec/Kutná Hora 12:16 1. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Detail kutnohorské kostnice | Foto: Michal Trnka | Zdroj: Český rozhlas

Nejvíc focené místo v Kostnici je přímo pod lustrem, kolem jsou čtyři fiály dodekorované lebkami a kostmi. „To je velmi často fascinující pro naše návštěvníky, ti se jich rádi dotýkají a předělávají. Aby vzniklo co nejlepší selfíčko,“ vysvětluje Radka Krejčí, ředitelka Organizační složky farnosti Kutná Hora – Sedlec, co ke kroku farnosti vedlo.

„Je to hrobka 60 tisíc našich předků. Myslíme, že by se lidé spíš měli zamýšlet nad konečností lidského života, než se tady snažit vyfotit co největší bizarnosti a poté je umístit na instagram a další sociální sítě,“ kritizuje chování návštěvníků Krejčí.

Že se někteří návštěvníci chovají nevhodně, potvrzuje i průvodce Vladimír Chudomský. „Stalo se nám tady také, že si nasadili masky čertů a fotili se u lustrů,“ popisuje.

Další opatření

Chystané opatření se nelíbí ale například průvodci z Kolumbie, který do kostnice doprovází španělský mluvící turisty. „Spousta lidí sem právě přijíždí kvůli tomu, že si zde mohou fotky pořizovat na netradičním místě. Fotky si umisťují na sociální sítě, díky tomu sem mnoho turistů přijíždí,“ tvrdí průvodce.

Opačný názor má česká turistka, která kostnici navštívila se svojí rodinou. „Nevadilo by mi, že se tu nesmí fotit. Nějaká úcta k těm zemřelým,“ přemýšlí návštěvnice.

Turisté by se od nového roku měli o zákazu fotografování dozvědět od pracovníků, kteří prodávají vstupenky do památky. Přímo v kostnici je na to upozorní piktogramy.

„Pokud to nebudou respektovat, budou donuceni odejit. Ale samozřejmě to všechno bude velmi slušně, budeme se snažit s lidmi domluvit,“ říká Radka Krejčí.

Kvůli pietě již dříve farnost zavedla v kostnici některá další opatření. V kapli je například zakázáno telefonování, návštěvníci mohou také vstupovat pouze v oblečení, které je dostatečně zahaluje.