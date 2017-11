Šéfem bezpečnostního výboru poslanci v tajném hlasování zvolili Kotena, bude chtít bezpečnostní prověrku

Pozice v čele výboru měla SPD připadnout na základě politických dohod. Bartošek a také Vít Rakušan (STAN) ale poukazovali na to, že na obsazení předsednické funkce nepanuje mezi stranami široká shoda. Proto navrhl Bartoška.

Koten ve výboru čelil dotazům od Bartoška, Rakušana a předsedy Pirátů Ivana Bartoše. Týkaly se například informací, že v minulosti sdílel poplašnou zprávu o úniku záření z francouzské jaderné elektrárny. Koten byl údajně také členem skupin podporujících referendum o vystoupení ČR z EU, skupiny označující islám za smrtelné zlo či fanouškem stránky nazvané Chceme pryč z NATO a EU - Rusko je náš opravdový přítel.

Koten v odpovědích naznačil, že facebookový profil nespravoval sám. „Podílelo se na tom víc lidí,“ uvedl. Řekl také, že zmíněné skupiny v podstatě nenavštěvuje. „Není to tak, že bych tam trávil tisíce hodin času,“ podotkl. Podle Kotena je důležité, aby měl povědomí o bezpečnostních hrozbách a o názorech lidí. Nově zvolený předseda výboru řekl, že také nechápe, proč by měl být v této funkci bezpečnostním rizikem, když ke stejným informacím by se mohl dostat i jako řadový poslanec. Jako předseda výboru by chtěl Koten přispět k tomu, aby standard bezpečnosti v Česku zůstal nejméně na nynější úrovni.

Serveru Aktuálně.cz Koten řekl, že požádá o bezpečnostní prověrku. „Nemám co skrývat. Není problém, aby u mne prověrka proběhla. Stupeň prověrky si určí bezpečnostní výbor,“ sdělil. Co udělá, když prověrku nezíská, nový šéf bezpečnostního výboru neřekl. K žádosti o prověrku nejvyššího stupně Kotena vyzvala TOP 09, doporučit se mu ji chystalo hnutí SPD, pokud se stane předsedou výboru. Koten ve středu upozornil, že po bývalých šéfech výboru prověrku nikdo nechtěl.

Dotazy při jednání bezpečnostního výboru zazněly také na Bartoška. Poslanec ANO Josef Bělica se ho ptal, jakým způsobem by výbor vedl, když na plénu vystupoval podle něho agresivně vůči hnutí ANO. Bartošek opáčil, že když mluvil o hlasovací koalici ANO, SPD a KSČM, bylo to jen konstatování faktu z hlasovací tabule a nejednalo se o nic nevybíravého.

Ačkoli byla středeční volba tajná, z výsledku hlasování vyplývá, že Kotena mohli podpořit vedle členů SPD také poslanci za ANO a KSČM. Bartoškovi zřejmě vhodili hlas i členové za ODS, Piráty, TOP 09 a STAN.