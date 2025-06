Kotrba: S penězi od Kaderky rozhodně nepočítám jako s jistým příjmem. Je otázka, jak dopadne soud

Působení dlouholetého prezidenta tenisového světa Iva Kaderky obviněného z mnohamilionového podvodu rozkrývá investigativní série Radiožurnálu Systém Kaderka. Jak se Český tenisový svaz vyrovnal s odkazem muže, který mu čtvrt století vládl? „Pro nás je stále varianta pokusit se to oživit a vydělat si na pokutu,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu současný předseda svazu Jakub Kotrba. Praha 19:20 6. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový prezident Českého tenisového svazu Jakub Kotrba | Zdroj: Profimedia

V sobotu to bude přesně rok od vašeho zvolení do čela tenisového svazu. Vyvrcholila tím před rokem kauza okolo bývalého prezidenta svazu Iva Kaderky, kterou jsme detailně shrnuli v tomto týdnu v podcastové sérii Systém Kaderka. Když jste se před rokem stal šéfem svazu, váš předchůdce byl čerstvě propuštěný z vazby v souvislosti s obviněním z dotačního podvodu.

Svazová pokladna byla skoro prázdná, Národní sportovní agentura požadovala od svazu vrácení 30 milionů, rušily se turnaje, někteří funkcionáři dokonce uvažovali o tom, jestli by nebylo nejjednodušší, kdyby svaz vyhlásil bankrot. Když se přesuneme do současnosti, tedy o rok později, v jaké finanční situaci je Český tenisový svaz?

Já to vnímám tak, že tenisový svaz je v mnohem lepší situaci.

V tuto chvíli jsme pro Národní sportovní agenturu seriózním partnerem, který se zařadil po bok ostatních standardních svazů, a můžeme počítat se státní podporou. Záleží jenom na tom, jak máme nastavené kontrolní mechanismy a tak dále. Tyhle věci se nám podařilo dát za ten rok dohromady za pomoci externích poradců.

Troufnu si říct, že má možná Český tenisový svaz paradoxně díky té situaci, ve které je, náskok před ostatními svazy, protože když jsme začínali vloni po mém zvolení, tak tam nebyl žádný systém. To znamená, že jsme ho museli vybudovat a začali jsme ho budovat úplně od základů a na základě požadavků Národní sportovní agentury.

Ve chvíli, kdy nám je odsouhlasila, tak máme za nás jedny z nejmodernějších způsobů kontroly nakládání s financemi, protože to byl požadavek agentury, abychom toto udělali.

V tuhle chvíli vnímám mnohem lepší stav i v tom, že začínáme být pro naše obchodní partnery seriózním subjektem, o čemž svědčí navázání přátelství nebo spolupráce s iROZHLASem, s Českou televizí. To jsou prostě věci, které nás posouvají do standardního fungování svazu. Tam jsme nebyli.

‚Na úkor tenistů‘

Na druhé straně měl Český tenisový svaz leckteré partnery i v minulé době. Předpokládám, že možná někteří nevěděli, co se dělo, ale partneři byli i tehdy, to jen na doplnění. Národní sportovní agentura požadovala vrácení skoro 30 milionů korun. Informovali o tom, že jednáte s finančním úřadem o splátkovém kalendáři, jste už dohodnutí?

V tuto chvíli jednání stále probíhají, obdrželi jsme kontrolní zjištění. V rámci toho nám finanční úřad dal částečně za pravdu, takže to vnímáme tak, že by mohlo dojít k nějakému částečnému snížení pokuty.

Na druhou stranu jsme doposud neobdrželi finální rozhodnutí. Ve chvíli, kdy ho obdržíme, zvážíme možnost eventuálního podání odvolání, protože stále i přes kontrolní zjištění úplně se všemi závěry nesouhlasíme a myslíme si, že to posouzení je ve vztahu k sportovnímu prostředí velice příkré a chceme bojovat do vyčerpání všech prostředků tak, aby ta pokuta byla co nejmenší.

Ve chvíli, kdy budeme muset začít platit pokutu, to půjde na úkor tenistů.

Na kolik si realisticky myslíte, že se můžete dostat? O kolik by mohla být snížena?

Já doufám, že ta pokuta bude snížena třeba na polovinu. K tomu cílíme. Jsme realisti, k pochybení prostě došlo, to je realita.

Teď je to jenom o tom, abychom se s finančním úřadem pokusili najít shodu a eventuálně si prostě vysvětlili, že sportovní prostředí je trošku specifický útvar a ne všechno, co říká zákon o zadávání veřejných zakázek, lze aplikovat i ve sportovním prostředí.

To je práce našich odborníků a expertů, kteří zatím byli podle toho kontrolního zjištění částečně úspěšní, ale až to uvidíme černé na bílém, tak tomu uvěříme.

Bavíme se o kontrole financování a dotací z roku 2021. Na začátku letošního roku Národní sportovní agentura zahájila kontrolu také za roky 2022 a 2023. Už jste avizoval, že očekáváte další sankce. Máte odhad, jak vysoké mohou být? Mohlo by to v prvním kole být dalších dvakrát 30 milionů a v ideálním případě dalších dvakrát 15 milionů?

Ano, k tomu směřujeme.

Naše myšlenka je minimalizovat tu částku a ve chvíli, kdy ji budeme mít nějakým způsobem zafixovanou a kdy o tom přesvědčíme finanční úřad, to bude argument pro Národní sportovní agenturu. Zároveň se budeme snažit dohodnout splátkový kalendář tak, aby to ten tenis opravdu pocítil, pokud možno, co nejméně.

Co se Štvanicí?

Český tenisový svaz vlastní tenisový areál v Praze na Štvanici. V dubnu jste oznámil, že investujete několik milionů korun do jeho úprav a oprav, že ho chcete otevřít veřejnosti, mají tam být třeba i koncerty. Nebylo by naopak řešením současné situace areál prodat?

Samozřejmě, řešení by to bylo, ale na druhou stranu jsem se v rámci své praxe jako advokáta setkal s mnohými pro mě inspirativními lidmi a pochopil jsem, že zbavovat se nemovitostí je až ta poslední šance.

Většina bohatých lidí, i těch, kteří mají vztah k tomu majetku, se ho snaží zbavovat, až když už není zbytí. Pro nás je tedy stále varianta pokusit se to oživit a vydělat si na tu pokutu. To je ten hnací mechanismus, protože přijít a říct, že tady to takhle je a začít jednat, já nevím, s magistrátem hlavního města Prahy, ať si to odkoupí za cenu podle znaleckého posudku, tak přijdeme o něco, co je podle mě rodinné stříbro tenisu.

Je to unikátní areál v centru Prahy a pořád si myslím, že naším cílem by mělo být, aby se tam jednou hrál tenis. Ten si například dokážu představit: teď budeme 12. a 13. září hrát Davis Cup v Americe, ale kdyby se hrál v Čechách, tak si dokážu představit, že se to bude hrát na Štvanici.

Chcete to hrát doma, ve vlastním prostředí. Takže si myslím, že za tu cenu, která spočívá v tom, že se to pokusíme rozvinout, opravit vlastními silami – eventuálně ve spolupráci s Národní sportovní agenturou a s magistrátem hlavního města Prahy – a navrátit tomu zpátky život, to je cesta, kterou chceme jít.

Český tenisový svaz i jeho obchodní společnost v minulých týdnech zažalovali bývalého šéfa Iva Kaderku. Chcete po něm zhruba dva miliony korun, o tom jsme jako první informovali ve vysílání českého rozhlasu. Jste advokát, právu se věnujete dlouhá desetiletí. Myslíte si, že se podaří tenisu získat nějaké peníze zpátky?

Jsem k tomu velice skeptický, protože je otázka, jak dopadne soudní řízení. Otázka je tam v rámci toho, jestli bude uložen peněžitý trest a tak dále.

Samozřejmě bychom byli rádi v případě, že by ta možnost byla a my jsme se jako svaz, jako poškození, k tomu přihlásili. Možnost eventuálně tu pohledávku vymáhat máme, tu jsme si zachovali, ale že bych s tím počítal jako s nějakým jistým příjmem, to rozhodně ne.

Proč měl málo kdo sílu se vzepřít Ivo Kaderkovi? A jaké poučení plyne pro český sport z toho, co Český rozhlas detailně shrnul v podcastové sérii Systém Kaderka? Poslechněte si celý rozhovor.