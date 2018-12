Přehled tisku: možný návrat Koukalové, maskování zdražování elektřiny a alkoholismus v Česku

V sobotním tisku se dočtete, že Gabriela Koukalová začala s tréninkem a mohla by se vrátit k biatlonu. V rozhovoru pro iSport TV tuto možnost nevyvrátila. Mf Dnes upozorňuje na to, že se dodavatelé energií snaží před zákazníky maskovat zdražování elektřiny. Deník informuje, že problémy s alkoholem má více než ujeden a půl milionů Čechů. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:09 8. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gabriela Koukalová | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Mf Dnes

Někteří dodavatelé energií hledají způsoby, jak před zákazníky zamaskovat velké zdražování elektřiny. Informuje o tom Mf Dnes. Podle ní firmy nabízejí třeba obecné tarify, kde cena není zřejmá přímo z ceníku, ale každý rok se propočítává podle vývoje na burze. To ale může být pro zákazníky nakonec nevýhodné a tyto tarify nedoporučuje ani Energetický regulační úřad. Vzhledem k tomu, že nejde o standardní ceníky, ale podle vzorce vypočítané ceny, zákazník nemůže od smlouvy odstoupit, pokud s novou cenou nesouhlasí - o vzorci na výpočet totiž celou dobu ví.

Deník

Problémy s alkoholem má víc než jeden a půl milionů Čechů. Vyplývá to z vládní zprávy o užívání drog, o které píše regionální Deník. Ročně kvůli nadměrnému pití v Česku zemře okolo osmi set lidí. Stát proto zvažuje například zavedení vyšší spotřební daně. Omezit by se ale mohla taky reklama na alkohol nebo místa, kde lze pití koupit. Ministerstvo zdravotnictví totiž přemýšlí, že by v budoucnu zakázalo prodej alkoholu třeba u benzinových pump.

Právo

Zdravotní sestry by mohly píchat dětem inzulin přímo ve školách. Dočtete se o tom v deníku Právo. Doteď na aplikaci léku dohlíželi učitelé a někdy i rodiče. Ministerstva zdravotnictví a školství to chtějí proto změnit a posílat do škol sestry poskytující domácí zdravotní péči. Podle ministerstva ve školách přibývá dětí, která mají různá onemocnění a vyžadují zdravotní péči i během vyučování. Jak píše deník Právo, není proto možné, požadovat zdravotní služby od pedagogů.

Sport

Gabriela Koukalová by se mohla vrátit k biatlonu. V rozhovoru pro iSport TV tuto možnost nevyvrátila. Dvojnásobná olympijská medailistka začala se „suchým tréninkem“. Zároveň ale řekla, že kdyby byla o návratu rozhodnutá jenom napůl, nemá pro ni smysl do toho jít. Koukalová de facto ukončila kariéru ze zdravotních důvodů letos na jaře, kdy také vydala svou autobiografii.