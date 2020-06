Výběr z médií: Neoprávnění exekuce, turisté v Čechách nebo přehled letních koupališť

V sobotním výběru z médií se dočtete, že v Česku mohou být vymáhány až statisíce exekucí neoprávněně. Je to kvůli takzvaným rozhodčím doložkám. V tisku najdete také přehled letních koupališť a dozvíte se, jak to v Česku vypadá s turismem po uvolnění opatření zavedených kvůli koronaviru. Praha 7:43 27. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dlužníci pak musí podat návrh na zamítnutí exekuce sami. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Regionální deník

Až statisíce exekucí můžou být v Česku vymáhané neoprávněně. Je to kvůli takzvaným rozhodčím doložkám. Ty určují, že v případě sporu nerozhoduje o uznání dluhu soud ale soukromý subjekt. Upozorňuje na to Regionální deník.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou doložky ale z velké části protiprávní a podobné návrhy by se měli automaticky zamítat. Přesto se tak často nestává. Dlužníci pak musí podat návrh na zamítnutí exekuce sami. Mnoho z nich to ale neudělá a dostane se do dluhové pasti. Regionální deník přidává jako varování ženy, která se s takovým vymáháním dluhů potýká.

Právo

Do Česka se díky uvolňování opatření vrací turisté, zatím ale pozvolna. Píše o tom deník Právo, který zmiňuje průzkum Asociace hotelů a restaurací ČR. Podle něj jsou teď hotely obsazené z deseti procent, v létě by to už mohlo být 60 procent. Situace se ale s létem zřejmě nezlepší ve městech. Asociace totiž očekává, že v září v nich obsazenost 20 procent. Podle ní je to taky tím, že je hodně hotelů stále zavřených. Například v Praze jich není v provozu 30 procent.

Lidové noviny

Kde si v Česku v létě užít nejlepší koupání píšou Lidové noviny v přehledu přírodních koupališť. Na seznamu 130 míst jsou jak písečné pláže, zatopené lomy ale taky rybníky a jezera po celé republice. Podle doporučení Lidových novin můžete zavítat například do zajímavých uhelných dolů v Podkrušnohoří, kde vznikají jezera nebo do zatopených pískoven ve Středních Čechách.