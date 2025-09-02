Koupaliště nebo skatepark? Teplice sbírají nápady občanů na využití zdevastovaného areálu plovárny
Teplice ukázaly bývalou plovárnu v Zámecké zahradě. Podívat do areálu se po téměř šedesáti letech přišel i potomek šlechtického rodu Clary-Aldringenů, kteří termální koupaliště nechali ve 30. letech minulého století postavit. Město, které objekt koupilo, nyní sbírá nápady lidí, jak se zchátralým areálem naložit.
„Plánovali jsme, co všechno podle mých přání bude na obnovené plovárně Zámecká. Celou čtvrtinu bych vyhradil teenagerům,“ popisuje Jan Maryško. Navrhuje třeba skatepark pro větší děti nebo menší bazén pro plavání.
Nějakou formu koupaliště by si v prostoru bývalé plovárny přáli mnozí Tepličané. „Venkovní bazén Teplicím jednoznačně chybí,“ říká obyvatelka města.
Martin Ryba se zde stará o zábavu. Bývalou plovárnu si ještě dobře pamatuje. „Jsou tu třeba kanály s původními víky Teplitz-Schönau,“ ukazuje.
Plovárnu nechal postavit Alfons Clary-Aldringen a otevřel ji 16. července 1932. Jeho vnuk, 81letý teplický rodák kníže Hieronymus, žije ve Frankfurtu. Do Teplic se ale vrací. „Naposledy jsem tu byl v roce 1967. To tu ještě bylo koupaliště a dřevěný plot, který byl natřený v barvách Teplic – modré a žluté,“ vypráví.
Ne nutně plovárna
Město plovárnu v roce 1999 prodalo za necelých 1,5 milionu korun, letos ji koupilo za 21 milionů. Opozice s krokem nesouhlasila. „Asi je nereálné, aby tady byla plovárna. Ale mix kulturně-sportovního využití by areálu určitě slušel,“ tvrdí Petr Šíla, zastupitel z opoziční ODS.
Náměstek primátora Petr Slavíček z uskupení Volba pro Teplice možnost koupaliště připouští. „Budeme zjišťovat další technické možnosti jednotlivých nápadů, včetně obnovy koupaliště.“ Město vypíše architektonickou soutěž, jejíž vítěz by se měl stát také projektantem.