Koupit tanky Leopard 2A8 z Německa je logické. Zase tolik alternativ v současnosti není, říká analytik

Česko plánuje nakoupit na sedm desítek německých tanků Leopard 2A8. Podle premiéra Petra Fialy z ODS se proto zvažuje půjčka ve výši zhruba 52 miliard korun, a to prostřednictvím nového unijního finančního nástroje SAFE, týkajícího se půjček na vojenské účely. Podrobnosti Radiožurnálu řekl Lukáš Dyčka, vojenský analytik, vedoucí oddělení řízení kurzů Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií na Univerzitě obrany. Praha 19:45 23. července 2025

O jaké tanky se jedná a jaké je jejich využití?

Jsou to klasické bojové tanky v relativně modernizované verzi, byť původ jádra toho tanku je samozřejmě staré, řekněme z konce minulého století. Nicméně ta modernizace mu dává poměrně vysoké schopnosti, což se prokázalo na Ukrajině.

Jsou také poměrně logisticky náročné, to je ale společné v podstatě všem západním tankům. V západních armádách to není vnímáno jako nedostatek, a to právě kvůli velkému důrazu na logistiku.

Co se týče samotných tanků, tak je potřeba si uvědomit, že zase tolik alternativ v současné době není. Bojové tanky na této úrovni vyrábí Jižní Korea, Německo, Spojené státy, Velká Británie a Francie. Spousta z nich má buď přetížené výrobní linky, nebo se pro nás nehodí z jiných důvodů. To znamená, že německé tanky jsou logickou volbou.

O tom, jestli si Česko půjčku vezme, se ještě rozhodne. Je ale vůbec potřeba si takovou půjčku brát, jestliže se Česko zavázalo postupně dávat 5 procent HDP na obranu, přičemž má už teď resort obrany problémy ty finanční prostředky utratit?

To je spíše ekonomická otázka. Ono záleží na tom, jak rychle by bylo potřeba tanky zaplatit a jestli není financování půjčkou v konečném důsledku výhodnější, než dávat peníze ze svých zdrojů, které jsou rozložené v čase.

Předpokládám, že všechny otázky a aspekty budou zvažovány a já nejsem schopný v tuto chvíli bez informací a bez vhledu do toho akvizičního procesu říct, jestli to je, nebo není málo nebo jestli je výhodné, nebo není.

Z toho, jak se transformuje naše armáda – dává vám pořízení takového množství tanků smysl? Protože třeba válka na Ukrajině ukazuje, že se hlavní část vojenských útoků přesouvá do vzduchu za velkého využití dronů.

Řekl bych, že je potřeba, že se na Ukrajině válka posouvá k použití dronů. Není to systémové, je to spíše východisko z nouze. Je potřeba si uvědomit, že boje na Ukrajině relativně zamrzly, což by se při použití tanků nestalo.

Tanky nejsou využívány zkrátka proto, že dnes nepřežijí na bojišti kvůli dronům a proti těm zase nemají obě strany dostatečnou protivzdušnou obranu. Jsou to spojité nádoby. Ve chvíli, kdy by jedna z těch stran na Ukrajině měla dostatečnou a funkční vzdušnou obranu proti dronům, tak může používat tanky.

Potom by ta strana postupovala na bojišti výrazně rychleji, než postupuje teď, a hlavně by šetřila životy svých vojáků, což se ani jedné z těch stran nedaří. Je to logický krok, jak postoupit v modernizaci naší armády.

Zároveň je potřeba říct, že k tomu, aby tanky fungovaly a byly efektivní, je potřeba doplnit právě protivzdušnou obranu.

A jak je na tom Česká republika s protivzdušnou obranou? Neměly by investice směřovat spíše tam?

Jsou to jiné věci, ale ano, i tam. Jak jsem říkal, jsou to spojité nádoby a musí fungovat obě dvě dohromady. Předpokládám, že se to koneckonců bude dít. Ministerstvo obrany už chce nakupovat další systémy krátkého dosahu nebo velmi krátkého dosahu, což je přesně ta cesta.

Předpokládám, že ve chvíli, kdy se nám tohle bude dařit, tak budeme mít pro tanky efektivní a funkční využití.

Pokud by ke koupi Leopardů došlo a armáda je postupně získala, existuje nějaký plán, že by poté mohly být starší modely tanku poskytnuty třeba Ukrajině, nebo se s tím nepočítá?

Myslím si, že se s tím zatím nepočítá. Těch starších modelů tanku už není zase tolik. Rozhodně ne v kontextu toho, kolik jich potřebuje Ukrajina, takže si nemyslím, že je to důležitým hlediskem, které by bylo zvažováno.