‚Přijde mi to jak z jiné planety,‘ hodnotí ekonom Michkovu směnu peněz pro Paroubka

Myslíte si, že je důvěryhodná verze, která zazněla na tiskové konferenci, že obcházením směnáren po Brně došlo k zisku devíti tisíc dolarů?

Možné je všechno, záleží na částce. To, co je pro běžného turistu pár haléřů, když si mění peníze, tak u velké částky můžeme hovořit řádově o tisících dolarů, to nelze vyloučit.

Ale už z toho je zřejmé, že se muselo jednat o velkou částku. A je samo o sobě podezřelé chodit někde s hotovostí. V případě někoho tak exponovaného, jako je Jiří Paroubek, není důvod, aby si tak zahrávali.

I kdyby na tom inkasovali devět tisíc dolarů, tak riziko, když provádí pochybné a pofidérní hotovostní transakce, je nebezpečnější než samotný zisk. Protože kdyby si dal onu hotovost na účet, musel by vysvětlovat finančnímu úřadu, co je to za peníze.

Aby šlo vydělat devět tisíc dolarů, tak by vstupní částka musela být v řádech milionů korun…

Ano.

Není to problém?

Je. Částka musela být vyšší než limit deset tisíc eur, což je hranice, pod níž se běžně tolerují hotovostní transakce. Částka musela být nad touto hranicí, což je další rizikový faktor. Přijde mi to zvláštní – jako z jiné planety. Myslím, že nyní si pouze vymýšlejí nějakou historku.

Kauza 3,5 milionu korun Podnikatel Petr Michek (kandidující za stranu Moravané) peníze v menších částkách vybral ze svého účtu. Tři a půl milionu následně směnil na dolary a uložil je do trezoru expremiéra Jiřího Paroubka (kandidující jako nezávislý kandidát do Senátu). „Byly to peníze, které jsme měli na nějaký společný projekt. Chtěli jsme je dát na burzovní operace,“ zdůvodňuje expremiér takto vysokou částku v trezoru. Vybranou hotovost směnil Michek v brněnských směnárnách na dolary. Zdůvodnil to tím, že to bylo výhodnější, než kdyby využil směnu přes banku. Že by tím obcházel zákon proti praní špinavých peněz, Michek odmítl. „Sem to směňoval v těch arabských směnárnách v rámci Brna. A vždycky jsem jim řekl, pánové, přijdu zase, dejte mi to s tím dobrým kurzem. A vždy jsem dal na doporučení Jiřího, kdy mám dolary směňovat, jak se kurz vyvíjí,“ řekl Michek a dodal, že takto vydělal devět tisíc dolarů. „Halíře dělají talíře,“ dodal k tomu Paroubek s tím, že půjčené peníze chtěl investovat loni na jaře. Hotovost by prý vložil na svůj dolarový účet.

Myslíte si tedy, že vysvětlení směny nepůsobí přesvědčivě?

Teoreticky něco takového možné je, oba si svoje mediální vystoupení museli připravit a neříkají něco, co by bylo lehce vyvratitelné. Problém je v tom, že ačkoli lze směnu teoreticky provést, v praxi musí být každému zjevné, že je to nesmysl.

I kdyby výnos byl takový, jaký říkají, tak pro člověka, který byl premiérem a který může předpokládat, že se stále kolem něj budou rojit různé pochyby o tom, co je to za peníze, kde se vzaly, zda se nesnaží peníze legalizovat, zda to není korupce z doby, kdy byl politikem, nebo je to nějaké vyřizování účtů v pozitivním slova smyslu, tak tohle mi na tom zásadně nesedí.

Hledají se záminky, jak tomu dát náznaky smysluplnosti.

Nesetkal jste se tedy s podobným postupem?

Neznám nikoho, kdo by chtěl tímto způsobem zhodnocovat svůj majetek. Neznám nikoho, kdo by s miliony v igelitové tašce obcházel arabské směnárny v Brně a hledal výhodné kurzy. Nikdy jsem to neslyšel.

Lidé, kteří peníze mají, investují zcela jiným způsobem. Například v různých fondech či start-up projektech.

Pokud jsou peníze čisté, lidé nemají zájem převádět je na hotovost, protože vědí, že s tím bude potenciální problém. Když mám něco v klidu na účtu, nechám to tam.

Lze podobný obnos vydělat během několika směn?

Ne, to budou stovky – ne-li tisíce – směn. Není to reálné, je to velice zvláštní.

Dělat takové transakce s hotovostí bych si nedovolil. Měl to řešit přes fondy či banku, ne přes směnárny. To musí být jasné každému, kdo umí do pěti počítat.

Rozvířili se podle vás ještě více pochybnosti po tiskové konferenci?

Přesně tak.

Takže se situaci nepodařilo uklidnit, což bylo patrně cílem?

Myslím, že to vzbudilo další pochybnosti, protože celé vysvětlení je skutečně zvláštní. Kdyby řekl, že nebude specifikovat burzovní transakce, nemuseli bychom se o tom teď bavit. Ale tohle je obíhání s igelitkou v ruce.