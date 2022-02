Kovářová o obstrukcích: Dohody se nedodržují, ještě budeme s láskou vzpomínat na Faltýnka

Poslanecká sněmovna funguje v současné podobě teprve několik měsíců, vláda získala důvěru teprve v lednu. Přesto už nabírá projednávání zákonů zpoždění. Na vině jsou podle koalice obstrukce ze strany poslanců hnutí ANO a SPD. „Nemluvil bych o obstrukcích. Pro nás je hlasování o korespondenční volbě podobně zásadní, jako bylo pro minulou opozici to o EET,“ vysvětluje místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO Patrik Nacher. Praha 20:22 3. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová (STAN) | Foto: Ladislav Křivan / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Minulá sněmovna nestihla projednat rekordní počet zákonů. Po prvních schůzích poslanců po Novém roce to vypadá, že ta současná by ji mohla brzy překonat.

„Minimálně dvě stě zákonů se vůbec neprojednalo. A teď se vracíme do stejné situace. Už je tam zase nějakých osmdesát zákonů – většinou od poslanců, které řeší různé detaily a nikoli zásadní otázky veřejného života,“ popisuje aktuální situaci Petr Holub, komentátor serveru Seznam Zprávy.

Také z toho důvodu sílí hlasy volající po změně jednacího řádu. Ten současný pochází z roku 1995 a například podle ústavního právníka Jana Wintra by si zasloužil novelizaci.

„Podle Jana Wintra i dalších právníků by bylo dobré omezit to tak, že by návrh zákona musela podat předem stanovená skupina poslanců.“ Zdeňka Trachtová, redaktorka

„Změny by se mohly týkat například interpelací, protože dlouhodobě si opoziční strany stěžují, že členové vlády mají špatnou docházku. Kromě toho by se mohla změnit i zákonodárná iniciativa. V současnosti může podat návrh zákona i jediný poslanec. Tím pádem vzniká obrovské množství návrhů a sněmovna je zahlcena. Podle pana Wintra i některých dalších právníků by bylo dobré omezit to tak, že by návrh zákona musela podat předem stanovená skupina poslanců,“ vyjmenovává možné změny zpravodajka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová.

Pevná ruka Faltýnka

Změnu jednacího řádu ale i současná vládní koalice vidí spíše jako krajní možnost, jak se zahlcením sněmovny bojovat.

„Některé gentlemanské dohody tak, jak se dodržovaly v minulých volebních obdobích, neplatí.“ Věra Kovářová (STAN)

„Myslím si, že jednací řád samozřejmě má své mouchy, ale pokud bychom se pohybovali v nějakých mezích solidní politické kultury, tak by určitě sněmovna neměla být zablokována,“ říká místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová (STAN) a dodává:

„Ještě s láskou budeme vzpomínat na Jaroslava Faltýnka (ANO). A to z toho důvodu, že pokud byly uzavřeny nějaké dohody, tak až na výjimky se dodržovaly. V současné sněmovně už se stalo, že například párování poslanců nebylo dodrženo – bylo přislíbeno, a pak zase odmítnuto. Zkrátka a dobře některé gentlemanské dohody, tak jak se dodržovaly v minulých volebních obdobích, neplatí.“

Způsob, jakým vedl v předchozím volebním období poslaneckou sněmovnu právě Faltýnek, někdejší šéf poslaneckého klubu ANO a současný místopředseda klubu, přitom oceňuje i Petr Holub:

„Čistě z odborného zájmu se mně to docela líbilo. Bylo jasné, kdo sněmovnu řídí – byl to předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek. To je vlastně možná i řešení pro tu současnou – že se najde jeden člověk, který bude mít rozhodující slovo.“

Šance na odblokování

„Všechny ty dosavadní obstrukce nebyly zase nic tak ostrého. Uvidíme teprve v nejbližších dnech, jestli dojde k tvrdým postupům.“ Petr Holub, komentátor

Ačkoliv se na lednových jednáních nestihlo probrat zdaleka vše, stále to neznamená, že parlament je zablokovaný na dobro.

„Opozici, a hlavně tedy SPD, aktuálně nejvíce vadí pandemický zákon a zákon umožňující korespondenční volbu. Kromě těch sporných návrhů nebude určitě jednoduché ani jednání o rozpočtu, které nás čeká v příštích dnech. Už u tohoto bodu zřejmě sněmovnu nečekají vyložené obstrukce, protože i opozice mluví o tom, že rozpočtové provizorium pro Českou republiku není v současnosti dobré. A například Radim Fiala (SPD), mluví o tom, že státní rozpočet jeho strana nebude vyloženě obstruovat,“ komentuje dění Holub.

I proto se podle něj nedá v současnosti říct, zda současná opozice bude tvrdší, či mírnější než ta předchozí.

„Všechny ty dosavadní obstrukce nebyly zase nic tak ostrého. Uvidíme teprve v nejbližších dnech, jestli dojde k těm tvrdým postupům, jako je například hlasování do tří do rána,“ doplňuje svůj výhled Petr Holub.

