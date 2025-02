Kovové obaly patří nově do popelnic na plasty. Změna má vést k vyšší míře třídění a recyklace

Češi mohou nově třídit kovové obaly také do žlutých kontejnerů určených na plasty. Doposud kovové obaly správně patřily k vytřídění pouze do šedých sběrných nádob, kterých ale není v regionech tolik. Na zjednodušení systému třídění se dohodly svazy svozových a třídicích firem a sdružení obcí. Řekli to ve čtvrtek jejich zástupci novinářům na tiskové konferenci. Očekávají, že změna povede k vyšší míře třídění a recyklace kovových obalů. Praha 17:46 6. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi jsou nejen dobří v třídění, ale také v recyklaci, tvrdí Havelka | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

Konkrétní termín zavedení v jednotlivých obcích závisí na dohodě s jejich samosprávou. V Česku je nyní k dispozici půl milionu žlutých kontejnerů, které tvoří polovinu všech nádob na tříděný odpad.

„U třídění odpadů je z pohledu obcí důležité, aby lidé měli co největší komfort z hlediska jednoduchosti systému a blízkosti, kam mohou odpad odložit. Pak systém dosahuje výborných výsledků,“ řekl místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal.

Třídění kovových obalů do žlutých nádob zkoušely několik let obce v různých regionech. „Pomáhá to obcím v lepších výsledcích třídění a lidé toto rozšíření přivítali,“ uvedla předsedkyně Sdružení místních samospráv Eliška Olšáková.

4:37 Zálohy na plechovky a PET láhve fungují ve Švédsku 40 let. Návratnost obalů se blíží 90 procentům Číst článek

Milan Doubravský ze Sdružení komunálních služeb zmínil, že v regionech, kde se nový systém testoval, se pro třídění kovů dobře přizpůsobily i stávající třídicí linky.

„Znásobením popelnic, kam mohou lidé odložit kovy, výrazně narostlo množství vytříděných kovů,“ popsal. Z toho důvodů podle Doubravského firmy s třídicími linkami postupně připravují také investice do strojových separátorů, neboť se jim to vyplatí.

Zjednodušení třídicího systému není podle Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství iniciativou ke kritice systému zálohování PET lahví a plechovek, který v současné době prosazuje ministerstvo životního prostředí.

„Budeme pokračovat a je to jediná cesta, jak splnit cíle oběhového hospodářství. Zaváděli a komunikovali bychom intenzifikaci sběrné sítě tak jako tak. Je důležité ale připomenout, že se zálohováním nepřiblížíme ke splnění dalších cílů v recyklaci,“ řekl.

Havelka také upozornil na to, že Češi jsou nejen dobří v třídění, ale také v recyklaci. Podle dat ministerstva životního prostředí narostla celková recyklace obalových odpadů na 75 procent, v roce 2022 činila necelých 72 procent. ČR v současné době recykluje 71,4 procenta kovových obalů a v případě ocelových jde o 91,9 procenta.