Je to boj s biologickou hrozbou. Plošné očkování je jedinou cestou, jak ji porazit, říká Koziar Vašáková

Ministerstvo zdravotnictví teď dává dohromady postup, jak by mělo probíhat povinné očkování proti covidu-19. Vládě ho má předložit příští týden. Prioritou jsou lidé nad 60 let a vybrané profese. Je ale pravděpodobné, že u nich to neskončí. Jaký má ministerstvo plán, přiblížila Radiožurnálu v rozhovoru hlavní náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková. Praha 14:04 24. listopadu 2021

Připravujete pravidla pro povinné očkování vybraných skupin. Ještě nedávno se k takovému kroku ministerstvo stavělo dost rezervovaně. Proč ta změna?

Povinnost vakcinace je jedinou z cest, která má naději na dlouhodobý úspěch. Jednoznačně víme, že to, co se podílí nejvýznamněji na prognóze čili na počtu mrtvých a hospitalizovaných v těžkém stavu, je proočkovanost obyvatelstva jako takového. Vidíme, že jednoznačně nejlíp jsou na tom země s nejvyšší proočkovaností.

Je dobré říct, že v tomto jdeme stejnou cestou jako ostatní státy a je to debata, kterou vedeme už nějakou dobu, nezačala až teď. Shodli jsme se na tom, jakým způsobem by vakcinace, která by byla povinná, postupovala. To znamená, že zásadní by bylo proočkovat nejdřív nejrizikovější skupiny. Debatovalo se, že jednak by to byla kritická infrastruktura, ale jednoznačnou prioritou jsou starší jedinci nad 60 nebo 65 let.

Máte představu, kolika lidí nad 60 let by se to týkalo?

To si dovolím jen odhadnout. Říkali jsme, že zranitelné populace je necelých 400 tisíc, myslím, že teď už je řada z nich zaregistrovaných nebo i dostali první dávku, další část nemocí prochází, takže si troufám odhadovat takových 300 tisíc lidí v populaci 60+, kteří by měli být prioritizováni k vakcinaci.

Říkáte, že jednoznačnou prioritu mají lidé nad 60 let, ale také kritická infrastruktura. Můžete přiblížit, jak by to mělo vypadat?

V první řadě by to měli být ti, kterým je 60, případně 65 let a víc. Budeme ty skupiny ještě dávat dohromady podle toho, aby to dobře proteklo očkovacími místy, musíme zajistit kapacitu tak, aby nebyly dlouhé fronty. Takže prioritou bude věk a pak samozřejmě zdravotničtí pracovníci, sociální pracovníci a případně další složky kritických infrastruktur.

Nicméně ten klíč podle věku se zdá být nejzásadnější. Dalším krokem bude přechod vakcinace dál po jednotlivých věkových skupinách, protože cílem by mělo být proočkování populace ve věku 18+ tak, aby nehrozila žádná další vlna s tolika závažnými průběhy a úmrtími.

Chápu to správně, že tedy budete navrhovat postupně povinné očkování nižším a nižším věkovým skupinám?

Je to pravděpodobné. Musíme si uvědomit, že lidé, kteří teď leží na ARO, nejsou jen staří, ale jsou tam i velmi mladí, bohužel i těhotné ženy, vesměs neočkovaní jedinci, kteří bohužel často onemocnění podlehnou. Myslím, že podobnou cestou jdou všechny státy, protože je to boj s biologickou hrozbou.

Jasně to ukazují vědecká i medicínská data. Podobně jsme v minulosti řešili třeba pravé neštovice nebo dětskou obrnu. Zkrátka plošná vakcinace je jedinou odpovědí, jak populaci jako celek ochránit před takovými biologickými hrozbami.

Na druhou stranu biologickou hrozbou je virus, který má tendenci se neustále měnit a unikat imunitě. Je jasné, že bude potřeba upravovat vakcíny a nejspíš i přeočkovávat. Máme se tedy připravit na to, že i to do budoucna bude povinné?

To zatím nedokážu říct, nikdo z nás nedokáže predikovat vývoj. Z hlediska imunologického nebo biologického – ano, ten virus se přizpůsobuje, mění se.

Třeba delta přizpůsobila tvar spike proteinu tak, že je daleko infekčnější, daleko lépe proniká do buňky a tím je dána celá řada konsekvencí, které spočívají v těžším průběhu, v tom, že postihuje vážněji mladé lidi, způsobuje reinfekce u těch, kteří už dřív nákazu prodělali, a prosazuje se i po očkování, byť se slabším průběhem.

Takže nám nezbude než se v této bitvě proti koronaviru přizpůsobovat také. Vakcíny, které budou konstruovány pro revakcinaci, budou již zohledňovat odlišné složení jednotlivých proteinů viru. Jedinou cestou z toho souboje bude vakcinace, revakcinace a do toho potkávání se s virem tu a tam tak, abychom si ho připomněli a zůstali na něj dostatečně vyzbrojeni.

Ještě se vrátím k vybraným skupinám, a především profesím – u nich by to také bylo ve vlnách podle věku kvůli kapacitám, nebo by to platilo pro všechny? A patřili by tam i učitelé, o kterých se dřív v této souvislosti mluvilo?

Tam je to v závislosti na profesi. Zvažuje se ale, kolika profesím to dát povinné teď, protože stejně budou proočkováni, pokud populace bude sekvenčně vakcinována podle věku. Musíme model zkrátka udělat tak, aby to bylo průchodné logisticky, kapacitně, aby centra nezůstala zahlcena. Bavili jsme se o filozofii přístupu ke kritické infrastruktuře.

Pokud jde o zdravotníky, tam bude doočkování snadné, protože už teď je tam proočkovanost vysoká, pak jsme si ale říkali, koho prioritizovat, pokud máme zároveň prioritu, aby všichni dostali 3. dávky pokud možno po pěti měsících, pak máme prvovakcinace neočkovaných nad 60 let a k tomu dát všechny profesní skupiny najednou, to by udělalo obrovský balík.

Takže pracujeme na tom, aby se to dalo zvládnout. Pravdou zkrátka je – a vidíme signály i z okolních zemí – že to, co má zásadní cenu, je provakcinovat populaci, pokud nechceme touto a případnými dalšími vlnami projít se ztrátami na životech.