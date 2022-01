Policie obvinila z krácení daní za 44 milionů čtyři lidi a sedm firem. Fungovaly jako pracovní agentury

Královéhradecká krajská policie obvinila čtyři lidi a sedm firem z krácení daní za 44 milionů korun při podnikání pracovních agentur. U obviněných policisté zajistili majetek za 43 milionů korun. Případ s názvem Canis policie začala vyšetřovat loni v červnu, kdy jej převzala od týmu boje proti velkým daňovým únikům Kobra. Uvedla to ve středu mluvčí policie Iva Kormošová. Hradec Králové 9:33 26. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V případě odsouzení obviněným hrozí pět až deset let vězení (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Obvinění ve věku 38 až 50 let společně optimalizovali daňovou zátěž u pěti společností, které působily na trhu jako pracovní agentury,“ uvedla mluvčí.

Do účetnictví agentur obvinění podle kriminalistů zahrnuli nepravdivé účetní doklady, které následně zařadili i do daňových přiznání k dani z přidané hodnoty a do kontrolních hlášení.

Podle detektivů tím obvinění uměle navyšovali celkovou výši přijatých zdanitelných plnění v daňových přiznáních, než jaká odpovídala jejich skutečnému podnikání.

Na základě údajně zfalšovaných daňových přiznání pak úřady agenturám v letech 2018 až 2020 vyměřily nižší daň z přidané hodnoty a státu tím vznikla škoda téměř za 44 milionů korun.

Jedna z obviněných firem, která počítala daně ostatním obviněným firmám, za tuto službu vystavovala faktury a jako svůj podíl si účtovala 30 procent z údajně ušetřené daně z přidané hodnoty. Policie takové jednání označila za drzost vůči státu.

U obviněných policie zajistila hotovost, majetek a peníze na různých účtech. V případě odsouzení obviněným hrozí pět až deset let vězení.