Muž ukradl elektrokolo a po D1 na něm jel do Prahy. Skončil ve vězení, odkud ho předtím propustili

Desítky řidičů na D1 mezi Kývalkou a Ostrovačicemi na Brněnsku vyděsil v polovině prosince cyklista jedoucí v odstavném pruhu s igelitkou zavěšenou na řídítkách. Policisté, kteří jej na základě telefonátů od řidičů doprovodili na sjezd z dálnice, zjistili, že jde o sedmačtyřicetiletého cizince, který plánoval na ukradeném elektrokole dojet do Prahy. Brno 16:53 31. prosince 2023

„Zjistili, že muž původem z jihovýchodní Evropy byl podmíněně propuštěný z vězení na Vysočině. Jako nežádoucí osoba měl povinnost do 48 hodin vycestovat z České republiky. Předtím si měl ale zařídit nové cestovní doklady na pražské ambasádě, na cestu dostal po propuštění peníze,“ popsal Petr Vala.

Jihomoravští policisté o tom v neděli informovali na svých internetových stránkách.

Cizinec se namísto do Prahy vydal na jižní Moravu, kde peníze na cestu utratil. Když se pak chtěl na ambasádu vydat, neměl za co jízdenku koupit. Svou situaci vyřešil tím, že se vloupal do rodinného domu na Blanensku, kde ukradl elektrické kolo bez akumulátoru.

Na tomto dopravním prostředku pak dojel až k dálnici a hodlal pokračovat po D1 až do Prahy. Díky telefonátům řidičů jej pak zadrželi policisté.

„Znovu skončil ve vězení, kam ho ve zkráceném přípravném řízení za trestné činy krádež a porušování domovní svobody na 18 měsíců nepodmíněně poslal blanenský soud,“ doplnil Vala.