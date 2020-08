Tresty za prohřešky během nouzového stavu: v Praze za krádež čokolády podmínka, v Brně za salám vězení

Rok a půl vězení za krádež housek, dva roky za salám a víno, ale jen podmíněný trest za čokolády. Takové tresty padají u českých soudů za drobné krádeže, které spáchali recidivisté během nouzového stavu. Proč se sankce tolik liší? Server iROZHLAS.cz nabízí přehled, který ilustruje chybu v systému: stejné tresty hrozí zlodějům v obchodech i specializovaným vykradačům bytů. Přehled Praha 6:00 4. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli chybě v trestním zákoně mohou soudy poslat recidivisty na několik let do vězení i za krádež čokolády | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Dvě krádeže od sebe dělilo šest dní, přesto za druhou hrozilo ženě z Frýdku-Místku o pět let vězení víc. Důvod? Mezi sedmým a třináctým březnem, kdy se krádeže staly, vláda vyhlásila v Česku nouzový stav, a v případě některých trestných činů se tak zvýšil trest, který pachatelé mohli dostat.

Sedmatřicetiletá žena letos kradla nejméně čtyřikrát. Poprvé v lednu. Za to ji soud potrestal prospěšnými pracemi. „S výkonem ani nezapočala,“ popsal pro iROZHLAS.cz okresní státní zástupce Jiří Jarnot.

Během dalších dvou měsíců totiž kradla ještě třikrát. Osudnou se jí stala krádež během nouzového stavu, kdy ji ochranka chytila se dvěma baleními oplatek a dvěma konzervami tuňáka za celkem 67,60 koruny. Posléze se ukázalo, že o šest dní dřív ukradla deodorant za 85 korun a v únoru jídlo za 255 korun.

„Během trestního řízení neprojevila žádnou lítost,“ dodal Jarnot. Nakonec Okresní soud ve Frýdku-Místku rozhodl o mimořádném snížení trestu, a žena tak za krádeže za zhruba 407 korun šla do vězení. „Odsoudili ji ke společnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku,“ řekl Jarnot.

Její případ je – podle Nejvyššího státního zastupitelství – jedním z 1365 krádeží, které se staly během nouzového stavu a podařilo se u nich odhalit pachatele. Všem zlodějům bez rozdílu hrozí dva až osm let vězení. Nezáleží ani na tom, jestli kradli potraviny za několik korun nebo šperky a elektroniku za desítky tisíc korun. Běžně přitom bezúhonní lidé mohou za krádež dostat maximálně dva roky vězení, recidivisté šest měsíců až tři roky.

V Brně do vězení

Podobně přísný trest jako žena z Frýdku-Místku si nyní odpykává také pětadvacetiletý Lukáš Kalina. Bezdomovec, jenž trpí schizofrenií, ukradl na začátku dubna v brněnském supermarketu pět housek v hodnotě 62,50 koruny. Při krádeži ho chytila ostraha a Kalina skončil ve vazbě.

Krajský soud v Brně ho odsoudil k roku a půl ve vězení. Jedním z důvodů bylo i to, že si před krádeží pečiva v obchodě koupil dva litry vína.

„K výraznějšímu snížení uloženého trestu však odvolací soud nepřistoupil z toho důvodu, že obžalovaný zjevně upřednostňuje zakoupení alkoholických nápojů, konkrétně vína, před legálním obstaráním si alespoň základní stravy,“ vysvětlila soudkyně Markéta Jirsová do rozsudku, který si server iROZHLAS.cz vyžádal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Původně mu Městský soud v Brně vyměřil ještě vyšší trest – dva roky nepodmíněně – odvolací senát nicméně verdikt změkčil.

Brněnský městský soud poslal na dva roky a dva měsíce do vězení také Zdeňka Vítka, který kradl čtrnáct dní poté, co ho během nouzového stavu propustili z vězení. Recidivista má v rejstříku celkem 21 záznamů. Podle jeho obhájce Jiřího Baudyše ale neměl prostředky a nemohl si jít ani na úřad zažádat o pomoc – kvůli koronaviru byl totiž zavřený.

Rozhodl se tak v obchodě odcizit salám a krabicové víno. „Nešel jsem do obchodu s úmyslem krást, byla to zoufalost,“ řekl Vítek, který byl dosud ve vazbě. Podle státní zástupkyně ale víno rozhodně není základní potravina a muž nekradl poprvé, v čemž jí dal soud za pravdu.

A do třetice – Městský soud v Brně v červnu poslal na dva roky do vězení mladíka, který v brněnském hypermarketu ukradl trenýrky za 199 korun. V prodejně se do nich převlékl a staré nechal na místě. Recidivista má v rejstříku devět záznamů.

Za krádež už byl podle mluvčího Městského zastupitelství v Brně Jana Petráska v minulosti odsouzen a z vězení se podmíněně dostal na začátku minulého roku. Rozsudek je pravomocný, žádná ze stran se proti němu neodvolala a případ se tak nedostal ke krajskému soudu.

Podmínka za krádež čokolád

Za zdánlivě totožný zločin v době nouzového stavu se ale vždycky pachatelé nedostali do vězení. Důkazem je dvacetiletý muž, který ukradl 17. března v pražských Letňanech dvacet jedna balíčků čokolády za 1600 korun. Policistům se nakonec podařilo dokázat, že má na svědomí dvacet krádeží.

Přehled krádeží z nouzového stavu, ve kterých padl pravomocný rozsudek Sedmatřicetileté ženě, recidivistce, za krádež dvou oplatek a dvou konzerv tuňáka za 67,60 korun Okresní soud ve Frýdku-Místku uložil rok nepodmíněně.

Pětadvacetiletému Lukáši Kalinovi, recidivistovi, za krádež pěti ochucených housek za 62,50 korun Krajský soud v Brně soud uložil rok a půl nepodmíněně.

Zdeňkovi Vítkovi, recidivistovi, za krádež salámu a krabicového vína Krajský soud v Brně soud uložil dva roky a dva měsíce nepodmíněně.

Mladíkovi, recidivistovi, za krádež trenýrek za 199 korun Městský soud v Brně uložil dva roky nepodmíněně.

Dvacetiletému muži, recidivistovi, za krádež dvaceti jedna balíčků čokolády za 1600 korun Obvodní soud pro Prahu 9 uložil dvě tříleté podmínky.

„Byly různého rozsahu. Jedna za 648 korun, a další za 1760, 959, 1300 korun a podobně,“ popsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Obvodní soud pro Prahu 9 nakonec muži uložil dva podmíněné tresty. V jednom případě dostal podle náměstkyně obvodní státní zástupkyně na Praze 9 Jany Krečové recidivista za spolupachatelství dvouletý trest s podmíněným odkladem na tři roky, ve druhém osmnáctiměsíční trest opět s podmínkou na tři roky.

Ve stejný den se rozhodl ukrást čokoládu také mladistvý v pražských Čakovicích. K nim ale přidal i další sladkosti a energetické nápoje a škoda, kterou způsobil, tak přesáhla pět tisíc korun. „Má navíc na svědomí více drobných krádeží,“ dodal Daněk. Případ se ale podle něj stále vyšetřuje. Jak přísné budou soudy v jeho případě, se tak teprve uvidí.

Stejná trestní sazba přitom platí i pro muže, který během nouzového stavu vykradl hned osm bytů v Brně. „Za tři měsíce způsobil celkovou škodu kolem sedmdesáti tisíc korun. Poněvadž většinu činů spáchal v době nouzového stavu, nyní osmnáctkrát trestanému muži v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až osmi let," uvedl už dřív mluvčí brněnské policie Petr Vala.

Podle mluvčího Petráska v tomto případu státní zástupce už podal obžalobu. „Podezřelý je z trestného činu krádeže ve čtvrtém odstavci,“ dodal. To znamená, že ačkoli způsobil nesrovnatelně vyšší škodu, trest mu za to hrozí stejný jako zlodějům čokolád.

Proč se tresty liší?

Pokud odhlédneme od vykradače bytů, většina zmíněných krádeží se zdá velmi podobná. Spáchali je recidivisté, kteří během nouzového stavu kradli potraviny za několik stovek korun. Jak je tedy možné, že někteří musí strávit několik let ve vězení a jiným stačí k nápravě podmíněný trest?

„Je to vyvoláno určitou systémovou chybou, kterou má současný trestní zákoník. Chybí tam ustanovení, které měl zákoník z roku 1961. Ten umožňoval okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, to znamená nouzový stav, posuzovat materiálně. Výslovně to soudům ukládal,“ řekl pro Radiožurnál vedoucí fakulty trestního práva na Univerzitě Karlově Jiří Jelínek.

V případě lidí, kteří ukradli pět housek nebo salám, by se tak k vyšší sazbě nepřihlíželo. „I při současné právní normě by to nebylo nutné posuzovat takto přísně,“ myslí si. „Je možné, aby se to neposuzovalo jako trestný čin,“ dodal.

Systémovým řešením by podle něj bylo doplnit právě ustanovení, které v zákoníku bylo od roku 1961. „Jeho absence se vytýkala už v roce 2009, kdy byl přijímán nový trestní zákoník,“ dodal.

Tresty pro recidivisty

Podle viceprezidenta Soudcovské unie Petra Černého je ukládání trestů „docela složitá disciplína“, kterou je potřeba podle zásad popsaných v trestním zákoníku „napasovat na konkrétní případ“.

„Asi ta nejdůležitější je, že se musí přihlédnout k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy, k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu. Přihlédne se také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele,“ popsal pro server iROZHLAS.cz Černý.

Záleží podle něj také na tom, co se samotný soudce rozhodne zohlednit. Klíčový může být zdravotní stav obžalovaného, přístup pachatele k trestnímu řízení nebo jestli v minulosti využil šanci k nápravě.

Že v rozhodovacím procesu hraje roli mnoho faktorů, upozorňuje také Nejvyšší státní zastupitelství. „Nelze proto srovnávat dva případy, byť se navenek mohou jevit jako podobné, neboť uložení trestu v sobě zahrnuje přísnou individualizaci podle konkrétních okolností případu a osoby pachatele,“ připomněl mluvčí úřadu Petr Malý.

Přestože současné zákony umožňují soudcům v případě krádeží během nouzového stavu ukládat až osmiletá vězení, takto široká „míra volnosti při ukládání trestů“ podle výzkumníka z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jakuba Drápala může být problém.

„Není to něco, co je zjevné porušení práva, ale pokud s obdobnými případy zacházím odlišně, tak porušuju princip rovnosti a porušuji i to, abych uložil spravedlivý trest. To totiž obnáší i to, že za podobné případy by měly být ukládány podobné tresty,“ řekl Drápal.

Přeplněné věznice

Drobné krádeže z nouzového stavu nyní nezaměstnávají jen justici, odsouzení zároveň naplňují už tak přeplněné české věznice. Podle údajů vězeňské služby jsou přitom jejich kapacity vyčerpány na sto procent. Náklady na jednoho člověka se pohybují kolem jednoho tisíce korun za den.

I proto Nejvyšší státní zastupitelství už delší dobu upozorňuje soudce, aby se snažili využívat alternativních trestů. „V řízení před soudem je pak třeba se zaměřit na ukládání peněžitého trestu, případně jiných výchovných trestů,“ apeluje mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Malý.

Na konci minulého roku úřad vydal zvláštní zprávu o přeplněnosti českých věznic, ve které doporučuje přehodnocení délky ukládaných trestů zejména u méně závažných majetkových a drogových deliktů.

„Bohužel zejména v případech spojených s recidivou pachatelů se ani soud nevyhne uložení nepodmíněných trestů, když předchozí odsouzení nepřineslo dostatečný převýchovný efekt,“ dodal Malý.

Podle soudce Černého je problém v tom, že recidivistům je v zásadě jedno, jestli se do vězení dostanou. „Obvinění se po výkonu trestu odnětí svobody vrací tam, kde to znají: mezi špatné kamarády, do prostředí, kde se rozpadla jejich rodina, nikdo je nechce coby trestané zaměstnat, mají na krku spoustu exekucí a teď navíc musí platit náklady trestního řízení a výkonu trestu,“ popsal Černý začarovaný kruh.

Částečným řešením by podle něj mohly být domovy, ve kterých by se o navrátilce z vězení postarali sociální pracovníci a případně terapeuti. V Česku je nicméně provozuje jen několik neziskových organizací.

Na ulici se velmi často zároveň dostanou také lidé s vážnými duševními chorobami, kteří se bez pomoci sociálních pracovníků točí v nekonečném kruhu vězení a života bez domova. Právě takovým se snaží pomoct terapeutka Johana Růžková z organizace Bona. I ona potvrzuje, že například projekt housing first, kde lidé téměř bez podmínek dostanou bydlení, může recidivistům pomoct.

„Když mají jistotu bydlení a stálou podporu sociálního pracovníka, tak se to ukazuje jako nejlepší strategie k ‚normálnímu‘ životu,“ vysvětlila redakci.

Osm let za status na facebooku

Vyšší trest ale za nouzového stavu nehrozí jen za krádeže. Sazba se zvedá také v případě šíření nakažlivé nemoci, ohrožování zdraví závadnými potravinami, zpronevěry, podvodu, lichvy a šíření poplašné zprávy.

Tabulka zpřísněných trestů v nouzovém stavu | Zdroj: NSZ

Například v souvislosti s nouzovým stavem prověřovali policisté napříč celou republikou několik desítek případů možného zločinu šíření poplašné zprávy.

Zřejmě nejznámější z těchto kauz se týká audionahrávky na sociální síti Facebook, v níž jistá žena tvrdila, že v Česku bude zavedena celková karanténa a v ulicích měst hlídkovat armáda. Věrohodnost nahrávky podtrhoval odkaz „zdroj z ministerstva“.

Policie po autorce začala pátrat, ona se ale raději sama kriminalistům přihlásila. Podle její advokátky Elišky Vrané byla zmíněná audiozpráva určena jen pro úzký okruh osmnácti spolupracovníků, nikoliv pro další šíření ve společnosti. Nahrávka nicméně dál kolovala po internetu a vyvolala téměř paniku, než ji dementovali politici v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Trest však zatím nepadl. A možná ani nepadne.

„Ve věci provádí policejní orgán prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Dosud v této věci nebylo zahájeno trestní stíhání žádné osoby,“ napsal serveru iROZHLAS.cz obvodní státní zástupce pro Prahu 10 Richard Houdek.

Podle údajů, které uvádí na svých webových stránkách Nejvyšší státní zastupitelství, bylo během nouzového stavu spácháno 8354 krádeží, 374 podvodů, 35 případů zpronevěry, 39 případů šíření poplašné zprávy a 14 případů šíření nakažlivé nemoci.

Jaké tresty se obvykle dávají za zmíněné trestné činy, můžete prozkoumat v unikátní aplikaci serveru iROZHLAS.cz. Ta je nově aktualizovaná o data z roku 2019.