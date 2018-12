Policie podezírá ženu, že ukradla seniorům 250 tisíc. Zachytily ji kamery u jedné z poškozených

Policisté dostali záznamy z kamer, které naistaloval do bytu seniorky její příbuzný. „Díky tomu, že měl obavy o její zdravotní stav, tak nainstaloval do jejího bytu webkamery,“ vysvětluje pro Český rozhlas Brno vyšetřovatel případu Radim Čuřík.

„Krádež je možné vidět v přímém přenosu, přímo v kuchyni ukradla pět tisíc korun. Z peněženky, která byla v obýváku, se pak ztratilo 20 tisíc korun,“ dodal.

Policistům se přihlásili další senioři, kteří se stali oběťmi této údajné podvodnice. Zatím evidují dalších deset případů, škody jsou zatím zhruba čtvrt milionu korun. Podezřelá je ve vazbě, za krádeže a podvody jí hrozí až pět let vězení.

Navíc se ukázalo, že obviněná má několik záznamů v trestním rejstříku za podvody a krádeže. A soustřeďovala se právě na starší věkovou kategorii.

Jednu z poškozených žena podle zjištění vyšetřovatelů oslovila na hlavním nádraží v Brně. Během rozhovoru jí odcizila peněženku. Později si ještě přijela s peněženkou bez peněz na adresu trvalého bydliště oběti pro nálezné 1000 korun.

Senioři, důvěřiví a zvyklí pomáhat

Vyšetřovatelé na jižní Moravě letos řešili zatím 51 takových případů. Loni to bylo 83, o rok dříve necelých 60. Senioři se mnohdy bojí nahlásit, že je někdo takovým způsobem oklamal a zneužil jejich důvěřivosti.

„Dostat se do bytu ke starším lidem není složité, jsou důvěřiví, často stačí říct, že potřebujete napít,“ vysvětluje vyšetřovatelka Renata Proksová. Mnozí senioři jsou rádi, že se o ně někdo zajímá, povídá si s nimi, a pak se nechají snáze oklamat.

„Někteří trpí stařeckou demencí, jejich reakce jsou zpomalenější a jsou zvyklí si pomáhat. Tohle se v jejich době nestávalo, že by někdo přišel, žádal o pomoc a pak je okradl,“ dodává Proksová.

Nejdůležitější podle policie je, aby podvedení na nic nečekali a zavolali na linku 158 okamžitě, nečekali třeba do druhého dne do rána. A příbuzní by také neměli seniorům v rodině přestat dávat preventivní rady.

Jak se bránit podvodníkům

Nejdůležitější podle policistů je neotvírat nikomu, koho člověk nezná. A pokud se takoví lidé vydávají třeba za zástupce energetických společností, sociální pracovníky nebo kamarády jejich dětí a vnoučat, tak si to ověřit. Tedy zavolat příbuzným nebo dodavateli energií.

Mezi nejčastější smyšlené historky patří mimo jiné to, že podvodníci tvrdí, že nesou přeplatky za energie, potřebují s něčím pomoct, vydávají se za blízké seniora, který je údajně posílá pro hotovost.

Své oběti si takoví lidé vytipují například podle toho, že procházejí telefonní seznamy a zkoušejí zavolat lidem s dříve často používanými jmény jako Bohumil, Jarmila. Případně se nabídnou na ulici staršímu člověku, že mu pomůžou s taškou a tak snadno zjistí, kde bydlí. Právě tyto strategie by měli lidé svým babičkám a dědečkům popisovat, aby je dokázali odhalit.