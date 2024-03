Kraj může na opravách silnic ušetřit stamiliony. Výpovědi smluv ale drhnou, část firem má vazbu na ODS

Musím k tomu přistupovat s rozvahou, říká Karel Bendl, radní ODS pro oblast silniční dopravy

Jaký je aktuální stav ohledně výpovědí smluv? Pošlete je do konce března tak, aby se tedy spolupráce ukončila od roku 2025?

Jak jsem vám již několikrát sdělil, záleží na výsledku druhého kola předběžných tržních konzultací. Ten přednesu kolegům na radě a ta, jako celek, přijme k věci usnesení.

Už jsou ukončeny předběžné tržní konzultace? Přinesly nějaké konkrétní zjištění ohledně aktuálních cen na trhu, tedy, zda jsou stávající smlouvy výhodné, nebo naopak nevýhodné?

Druhé kolo předběžných tržních konzultací není v tuto chvíli ještě ukončeno ani vyhodnoceno. S administrací a vyhodnocením pomáhá najatá nezávislá advokátní kancelář, která garantuje nestranný pohled na věc. Na výsledek si však musíme ještě počkat.

Ze zápisů dozorčí rady vyplývá, že podklady ke konzultacím byly hotové už v srpnu, na radu kraje měly být předloženy v říjnu, nakonec k tomu došlo až v prosinci. Co se stalo? Proč jste dva měsíce vyčkával?

Čekali jsme na doručení stanoviska ÚOHS, které následně posoudil a připomínkoval krajský odbor dopravy, Krajská správa a údržba silnic a teprve pak jsme jej dostali k jednání na radu. Na dalším postupu jsme se následně shodli v rámci koaličního jednání a stále postupujeme zcela v souladu s touto dohodou. Na jednání byla přítomná i paní hejtmanka.

Předseda dozorčí rady Kořínek mluvil na lednovém jednání zastupitelstva o nějakém dopisu, který jste loni v prosinci adresoval krajské správě a ve kterém jste zakazoval smlouvy vypovědět. Proč jste to zablokoval, když krajská správa byla evidentně už připravena kontrakty vypovědět?

V daném případně je tvrzení liché, zmíněný interní dopis vymezoval plán na další postup tak, abychom se nedostali do situace, kdy odstoupíme od smlouvy, budeme soutěžit nového dodavatele, ale v mezidobí se ocitne oblast Mnichovohradišťska bez zajištěné údržby. Pokud by se to stalo, KSÚS, potažmo kraj, by tím porušil zákon, který krajům stanovuje povinnost zabezpečit kontinuální zimní i letní údržbu komunikací. Pokud by toto kraj nesplnil, nejednalo by se pouze o problém nedodržení péče řádného hospodáře, ale v krajním případě by mohlo jít o obecné ohrožení. Za gesci silniční dopravy nesu politickou odpovědnost, a tak i k této záležitosti musím přistupovat se vší vážností a rozvahou.

KSÚS nemohla stávající platné kontrakty jen tak vypovědět. Zakazuje jí to zákon – zmíněné smlouvy okamžité vypovězení neumožňují. Jde o dlouhodobé smlouvy, které byly kdysi uzavřeny na dobu neurčitou a je možné je vypovědět pouze jednou za rok, vždy mezi lednem a březnem. Pokud se to nestane, automaticky se prodlužují o rok. O těchto skutečnostech byla paní hejtmanka i ostatní členové rady kraje informováni.

Dříve jste psal, že čekáte na výsledek předběžných tržních konzultací a že by bylo nezodpovědné bez těchto informací smlouvy vypovídat. Teď to ale vypadá, že se to celé řeší na poslední chvíli vlastně kvůli vám? Proč, když paní hejtmanka podporuje smlouvy vypovědět hned a krajská správa vlastně taky?

Není pravdou, že se kvůli mně něco oddalovalo. Znovu opakuji, že celý postup byl projednáván a většinově odsouhlasen. Stejně, jako ostatní členové rady, jsem čekal na podklady, které jsou nutné pro odpovědné rozhodnutí. KSÚS postupuje zcela v souladu s usnesením rady kraje a platnými předpisy.

Máte na tom, aby byly stávající rámcové smlouvy zachovány, nějaký osobní zájem? U vašeho kolegy Tomáše Havlíčka lze vysledovat konkrétní propojení s jednou z firem, s ZKP Kladno.

Ne. O vámi popisovaném propojení pana Havlíčka nemám žádné informace.

Redakce radnímu Bendlovi v reakci na obdržené odpovědi zaslala ještě doplňující otázky týkající se aktuálního zjištění ohledně možné úspory na silničních tendrech až ve výši 40 procent i sponzoringu ODS ze strany některých dodavatelů. Odpovědi zatím nedorazily.