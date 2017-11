Kraj zaplatil za rekreační areál téměř 300 milionů. Nový hotel v něm pronajal za 17 000 měsíčně

Středočeské hejtmanství pronajalo novou budovu hotelu Relax Vrchbělá soukromé firmě Autosport Promotion za 17 tisíc korun měsíčně.

Podle realitního makléře se přitom cena podobného pronájmu pohybuje v rozmezí 80 až 150 tisíc korun bez DPH.

Kraj se brání, že společnost vyhrála výběrové řízení, do něhož se nikdo jiný nepřihlásil.

U firmy Autosport Promotion si navíc objednal údržbu okolí hotelu, pošle jí skoro 2,8 milionu korun.

Vrchbělá 6:01 6. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hotel Relax Vrchbělá, za jehož pronájem firma platí 17 tisíc korun. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Listopadové středeční odpoledne. Moderní, teprve nedávno otevřený areál ve Vrchbělé na dohled od hory Bezděz působí hodně ospalým dojmem. Parkoviště u příjezdové cesty zeje prázdnotou, několik aut stojí pouze před moderní stavbou s dřevěnou fasádou. Jde o nový hotel, jenž funguje teprve několik měsíců.

"Teď to tak nevypadá, ale lidé jezdí. Měli jsme tu už firemní akce, dva tábory, ale i normální hosty. Na jídlo k nám jezdí z okolních firem a o víkendu se nezastavíme," ujišťuje číšník hotelové restaurace.

Středočeský kraj bude mít novou vládu. Spolupráci podepsalo ANO, ČSSD a KSČM Číst článek

Jeho kolegyně z recepce návštěvu ochotně po novostavbě provází. Hostům nabízí 24 moderně vybavených pokojů, velký a malý konferenční sál nebo venkovní terasu. Vše je nové, interiér dokonale uklizený.

Nový je také volnočasový park hned vedle hotelu. Návštěvníci v něm mohou využít lanové centrum, přes sedm kilometrů dlouhou dráhu pro in-line bruslaře, vystoupat na 22 metrů vysokou rozhlednu či obdivovat zvířata v zoologické zahradě.

Areál, který loni v srpnu za velkého zájmu otevřel premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), vybudoval Středočeský kraj na místě bývalého vojenského prostoru Ralsko. Jde o jednu z jeho vůbec největších investičních akcí: zaplatil za ni 272 milionů korun, 75 získal z evropských fondů.

Podobný pronájem? Až 150 tisíc

O to více překvapí cena, za niž hotel ve Vrchbělé pronajímá. Zatímco totiž sportovní areál má na starosti příspěvková organizace hejtmanství Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, samotný hotel provozuje soukromé firma Autosport Promotion, s. r. o.

Podle nájemní smlouvy - podepsané loni v červenci - platí pouhých 17 000 korun za měsíc, pronájem přitom získala na dobu neurčitou. Společnost se sice zavázala, že do hotelu investuje 1,8 milionu korun a složí jistinu 150 tisíc, i tak je ale suma, za jakou moderní zařízení pronajala dosluhující krajská vláda hejtmana Miloše Petery z ČSSD, řádově nižší, než je v podobných případech běžné.

Vyplývá to z odhadu realitního makléře, jehož server iROZHLAS.cz oslovil. "Z dostupných údajů a na základě našich zkušeností a znalostí příslušného segmentu se domnívám, že základní výše nájemného včetně vybavení by se mohla pohybovat v rozmezí 80 až 150 tisíc korun měsíčně plus DPH," přiblížil Miroslav Herain ze společnosti Re/Max.

I v případě nejnižšího odhadu tak firma pronájem hotelu získala za pětinu běžné ceny.

Fotogalerie (12)







2,4 milionu za údržbu

To ale není vše. Kraj totiž u Autosport Promotion objednal za milionovou sumu údržbu areálu, jehož je pronajatý hotel součástí. Konkrétněji: podle loňské smlouvy se má od října 2016 do konce října 2018 starat o údržbu zeleně a objektů v areálu Vrchbělá.

"Součástí je dále i odstraňování sněhu, elektrikářské, zámečnické, zednické a instalatérské práce, čištění ploch od odpadků ručně a další mimořádné činnosti," uvádí dokument. Za to firma od kraje dostane 2,4 milionu korun.

Kromě nápadně nízkého pronájmu tak společnost navíc inkasuje v průměru 100 tisíc korun měsíčně za údržbu okolí hotelu.

Jak ale ukazuje portál Hlídačsmluv.cz, kraj v podstatě tu samou práci objednal dvakrát letos v září (145 tisíc a 121 tisíc) a v říjnu (121 tisíc korun). Zatímco Autosport Promotion kraji prozatím za pronájem zaplatil 225 tisíc korun, opačným směrem postupně putuje za údržbu 2,8 milionu korun.

Autosport Promotion ve Vrchbělé kromě hotelu provozuje závodní okruh Motorland Bělá. Vlastní ho akciová společnost Autodrom Most provozující známé závodiště na severu Čech. Okolnosti výhodného obchodu firma nejdříve nechtěla rozebírat. "Smlouvy jsou veřejné, po telefonu se o tom s vámi nebudu bavit," odmítl otázky serveru iROZHLAS.cz zástupce Autosport Promotion Filip Blahout.

'Musíme investovat'

Místo odpovědi na e-mailové dotazy odkázal na vyjádření Středočeského kraje, později ale přece jen reagoval.

"Pronájem Hotelu Relax a jeho provoz probíhá na základě výběrového řízení, zadaném Středočeským krajem, které jsme vyhráli. Nájem, který je uveden v této smlouvě, není konečný. Ve smlouvě jsou uvedeny další investice ve stovkách tisících měsíčně, které musíme plnit," reagoval Blahout na dotaz týkající se pronájmu.

S nápadem přišel David Rath O přeměně bývalého vojenského prostoru Ralsko mluvil už v roce 2011 tehdejší středočeský hejtman David Rath (tehdy ČSSD), nyní stíhaný za korupci kvůli zakázkám ve Středočeském kraji. „Pokud vím, něco podobného je odtud nejblíže asi někde u Berlína,“ řekl k tomu v dubnu 2011. Sliboval, že areál se otevře do roka. Vrchbělou ale kraj otevřel až v roce 2016, stavbu a kolaudaci zbrzdil pyrotechnický průzkum, ale také policejní vyšetřování Davida Ratha. Otevření areálu trvalo tak dlouho, že jeho část ještě před ním dokonce začala chátrat. Krajská opozice projekt kritizovala za jeho megalomanství. „Ve Středočeském kraji najdeme desítky a stovky míst, budov a majetku kraje, kde by se tyto peníze daly využít mnohem lépe,“ upozorňoval například předseda kontrolního výboru zastupitelů Jan Skopeček (ODS). Velká část peněz šla na bourání vojenských budov. „Bylo zapotřebí zde provést pyrotechnický průzkum, odstranit nalezenou munici a ekologickou zátěž, provést demoliční práce původních objektů a musely být vypořádány majetkoprávní záležitosti s vlastníky pozemků,“ popsal tehdejší hejtman Miloš Petera z ČSSD. Loni v srpnu pak areál otevřel premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. „Jsem rád, že se Středočeskému kraji podařilo využít bývalý vojenský prostor Ralsko a na jeho místě vybudovat pro občany rekreační multifunkční areál. Jde o dobrou práci kraje, kterému se na projekt z celkových nákladů 272 milionů korun podařilo získat 75 milionů korun z fondů EU,“ uvedl.

Suma 2,4 milionu korun podle něj dokonce na údržbu areálu nestačila. "Je potřeba sekat minimálně čtyřikrát ročně. Provedené práce v tomto roce tento počet mnohonásobně přesáhly. Tato činnost zahrnuje také veškeré činnosti spojené s provozem areálu: údržbu zeleně, plotů, údržbu příjezdových cest. Tuto zakázku jsme vyhráli ve výběrovém řízení na základě nejnižší ceny," hájí smlouvu zástupce Autosport Promotion.

Krajský úřad argumentuje, že provozovatele hotelu vybíral nadvakrát. Kromě Autosport Promotion o pronájem nikdo další neprojevil zájem.

"V rámci druhého pokusu byla snížena předpokládaná minimální hodnota nájmu. Současně se uchazeč musel zavázat, že do předmětu nájmu bude investovat v minimální hodnotě 1,8 milionu korun. Oznámení o veřejné zakázce jsme zveřejnili v denním tisku. Ovšem přihlásila se pouze společnost Autosport Promotion. Na základě tohoto Rada Středočeského kraje schválila výběr uchazeče a schválila uzavření nájemní smlouvy," vysvětluje Helena Frintová z oddělení komunikace Středočeského kraje.

Odpovědi týkající se údržby areálu úřad dosud nezaslal.

Exnáměstek: Cena je neuvěřitelná

Opoziční zastupitel a donedávna krajský radní pro bezpečnost a cestovní ruch Vít Rakušan (STAN) situaci v areálu Vrchbělá ostře kritizuje. "Historicky tam vznikly nějaké formy nájemních smluv, které mohou být nízké. Co se týče samotného hotelu, ta cena je dost neuvěřitelná. Na druhou stranu to tam nevydělává," připouští.

Na údržbu areálu by podle něj kraj měl najmout vlastní zaměstnance. "Vyjde to rozhodně levněji než dodávka od komerčního subjektu," je přesvědčen.

Rakušan tvrdí, že donedávna vládnoucí středočeská koalice ANO, STAN a ODS změny ve Vrchbělé chystala, ovšem nestihla je. Minulý měsíc se totiž rozpadla a na její místo nastoupila vláda ANO a ČSSD podporovaná komunisty.

Rakušan je přesvědčen, že spor o změny ve Vrchbělé jsou jedním z hlavních důvodů konce předchozí koalice. "Vzhledem k tomu, že se do toho řízlo a vrátili se tam pánové, kteří ty smlouvy uzavírali, nevím, jestli se s tím do budoucna něco stane," obává se novopečený poslanec.

Jedna změna se však přece jen podařila prosadit. Sportovní areál ve Vrchbělé i hotel dostanou od příštího roku po správě silnic na starost Středočeská centrála cestovního ruchu. Nově vybraná organizace problematičnost projektu otevřeně přiznává a bez okolků říká, že o převzetí objektů neměla zájem.

"Je to opravdu nechtěné dítě. My se budeme pochopitelně snažit dát v příštím roce všechny věci do pořádku a nastavit pravidla správy. Oficiálně převezmeme až technicky a správně zajištěné areály od 1. ledna 2018,“ reagovala na dotaz serveru iROZHLAS.cz ředitelka středočeské cestovní centrály Nora Dolanská.

Vrchbělá přitom čelila kritice, ještě než areál kraj dostavěl. Tehdejší krajská opozice o něm mluvila jako o megalomanském projektu a vyhazování peněz.