Odhadem 90 procent obcí skončí v deficitu, předpovídá komentátor Klimeš

Od krajských voleb uplynuly víc než dva měsíce a posty hejtmanů jsou už plně obsazené. Před novými krajskými reprezentacemi ale stojí řada otázek. Třeba ještě nikdo s jistotou neví, jak budou vypadat jejich pokladny. „V tuto chvíli sestavovat rozpočet na příští rok je extrémně těžké," upozorňuje David Klimeš z Aktuálně.cz. Praha 18:27 15. prosince 2020

„Kromě tradičních problémů nedořešeného financování krajských samospráv, které se táhnou už 20 let, do toho vpadla ještě krize a daňový balíček. Ten má ořezat obecní a krajské příjmy a navíc dosud není schválen,“ shrnuje ve Speciálu Plus.

Žádný z hejtmanů tak zatím neví, s jakými financemi může počítat. Vláda krajům slíbila osmdesátiprocentní kompenzaci ztrát způsobených zrušením superhrubé mzdy, i přesto ale z krajských kas část peněz zmizí.

„Pro mě je dost nepochopitelné, že senátoři – často současní a bývalí starostové nebo krajští reprezentanti – mohli tohle odkývat,“ přiznává novinář a odhaduje, že až 90 procent obcí skončí v deficitu.

Ořezávat se budou investice

„Už během příštího roku se může stát, že některé anoncované investice nakonec nebudou. Je logické, že se jako první bude ořezávat to, na co sáhnout jde – tedy investiční projekty.“

Nejlogičtější by podle Klimeše v tuto chvíli bylo, aby vláda krajům příjmy neořezávala. „Jsme uprostřed recese,“ upozorňuje.

Před kraji navíc kromě nejasného rozpočtu stojí i koronavirová výzva. Třeba v případě Karlovarského kraje dopadá hlavně na oblast cestovního ruchu. „Čeká nás transformace regionu v době útlumu těžby hnědého uhlí. Musíme se na to připravovat i restrukturalizací nabídek pracovních míst,“ popisuje nový karlovarský hejtman Petr Kulhánek (STAN).

„A teď do toho navíc vstupuje ta katastrofální situace s lázeňstvím a cestovním ruchem.“ uzavírá.

Hosty byli: Petr Kulhánek, STAN, hejtman Karlovarského kraje Jan Schiller, ANO, hejtman Ústeckého kraje Kamil Švec, politolog a analytik České televize David Klimeš, Aktuálně.cz