Kraje hledají náhradu za uzavření prvních stupňů. Pro děti zdravotníků či hasičů otevřou desítky škol

Vláda rozhodla o uzavření škol s výjimkou mateřských v pondělí večer. Teprve od pondělí přitom nabylo účinnosti opatření, na základě kterého se na druhém stupni základních škol učí prezenčně polovina dětí, zbytek na dálku. Po týdnu se měli žáci střídat.

Na výuku online v pondělí přešly vysoké a střední školy v celé ČR, dosud v některých regionech fungovaly normálně. Na prvním stupni dosud byla prezenční výuka s povinností nošení roušek na chodbách a zákazem zpěvu.

Praha

Hlavní město ve spolupráci s městskými částmi zajistí v 59 školských zařízeních kapacity pro výuku dětí zdravotníků, členů integrovaného záchranného systému a dalších důležitých profesí. Vyplývá to z nařízení primátora Zdeňka Hřiba (Piráti).

Děti se budou vyučovat v budovách základních a mateřských škol, nejvíce jich je v Praze 13, a to sedm. V počtem obyvatel největší městské části, Praze 10, jich magistrát určil pět, například v Praze 1 pak tři.

Otevřené zůstanou jen mateřské školy, pražské městské části nyní neplánují omezování jejich provozu. Podle mluvčího města Víta Hofmana byl magistrát již v pondělí v kontaktu s radnicemi městských částí, které pražské základní školy zřizují. Primátorem vydané nařízení nyní odešle na radnice, které se podle něj zařídí.

„Děti se do škol budou přiřazovat podle požadavků zaměstnavatelů. Oproti jaru je okruh zaměstnavatelů mírně rozšířen například o pracovníky v sociálních službách,“ vysvětlil mluvčí.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj má připraveno 41 zařízení, která se od středy budou v regionu starat o děti rodičů, kteří jsou potřeba pro zvládnutí pandemie. Zařízení budou otevřena až do večera, zajistí dětem i bezplatnou stravu.

V úterý to oznámila mluvčí kraje Nikola Birklenová. Zařízení budou pečovat o děti ve věku od tří do deseti let a ve skupinkách bude moci být maximálně 30 dětí. Kraj se na pokyn vlády dohodl na vyčlenění těchto zařízení se zástupci obcí s rozšířenou působností.

Dopravu do zařízení, která budou v provozu od 06.00 do 18.00, zajistí rodiče sami. Budou v nich platit stejná hygienická opatření, jaká byla dosud nastavena na školách, tedy například nutnost nosit roušku.

Krajské město Ostrava už v úterý dopoledne avizovalo, že vyčlení tři základní a mateřskou školu. Nabídku vybraných zařízení mohou od středy využít kromě lékařů a zdravotníků také pracovníci v sociálních službách, městští či státní policisté, hasiči a další.

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj určil na základě nařízení vlády sedm škol pro hlídání dětí zdravotníků, zaměstnanců bezpečnostních sborů nebo pracovníků v sociálních službách. Jedna škola v kraji byla vyčleněna v každé obci s rozšířenou působností, stejně jako tomu bylo při první vlně epidemie na jaře.

Zařízení budou k dispozici bez ohledu na to, zda jsou děti žáky této školy, informoval v tiskové zprávě hejtman Petr Kubis (ANO). Školy budou určeny třeba pro děti pracovníků obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, příslušníků orgánů ochrany veřejného zdraví nebo příslušníků ozbrojených sil.

Služby bude nabízet Základní škola JIH v ulici Komenského v Mariánských Lázních, Střední škola, základní škola a mateřská škola v ulici Havlíčkova v Kraslicích, Základní a mateřská škola v ulici Myslbekova v Ostrově, 5. základní škola Cheb v ulici Matěje Kopeckého, Základní škola Karlovy Vary v ulici Poštovní a Základní škola Aš v ulici Kamenná či Dům dětí a mládeže v Sokolově.

Péči zajistí vyčleněné školy pro děti ve věku od tří do deseti let od 6.00 do 18.00. V každé skupině bude místo maximálně pro 15 dětí. O děti lékařů a sester se postarají také školská zařízení v areálu některých nemocnic. Například v Sokolově už takové zařízení funguje, navštěvuje ho okolo deseti dětí.

V případě vyššího zájmu je vedení sokolovské nemocnice připraveno, navýšit kapacity. Hlídaní dětí zvažuje také Karlovarská krajská nemocnice. V případě zájmu zdravotníků by tam mohli zajistit hlídání s pomocí studentek Střední zdravotní školy.

Pardubický kraj

Pardubický kraj vyčlenil pro děti zdravotníků a pracovníků kritické infrastruktury 21 základních škol. Pokud stát zavře i mateřinky, kraj jich nabídne 19. V úterý to řekl hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Docházet do škol mohou pouze děti rodičů ze zmíněních profesí. Hejtman odhaduje, že se může jednat o stovky dětí. „Na jaře chodilo do škol asi 6000 dětí z celé ČR, my odhadujeme, že u nás to budou teď stovky dětí,“ řekl hejtman. Čeká větší zájem než jaře.

Do škol mohou chodit děti od tří do deseti let. „V každé obci s rozšířenou působností je stanovena minimálně jedna základní škola, a také minimálně jedna mateřská škola pro případ, kdyby došlo k uzavření mateřských škol. Skupinky dětí jsou stanovené na maximální počet 30 dětí,“ řekl hejtman.

Školy budou v provozu i odpoledne, aby zaměstnanci potřební pro chod kritické infrastruktury, mohli chodit do práce. Podle hejtmana budou zástupci škol děti spíš hlídat, jejich výuce se naplno věnovat nebudou.

Středočeský kraj

Středočeský kraj vyčlenil 34 škol pro děti zdravotníků, příslušníků bezpečnostních sborů a dalších pracovníků, kteří jsou potřeba pro zvládnutí pandemie koronaviru. Učinil tak rozhodnutím hejtmanky o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Zařízení budou pečovat o děti ve věku od tří do deseti let a ve skupinkách bude moci být maximálně 30 dětí.

Kromě bývalých okresních měst mají tyto školy Brandýs nad Labem, Černošice, Jílové u Prahy, Jesenice u Prahy i na Rakovnicku, Rudná, Roztoky, Mníšek pod Brdy, Český Brod, Kralupy, Lysá nad Labem, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Poděbrady, Sedlčany, Nové Strašecí, Votice, Hořovice, Zruč nad Sázavou, Uhlířské Janovice a Sibřina u Prahy.

V Mladé Boleslavi mohou děti zaměstnanců Integrovaného záchranného systému navštěvovat 5. základní školu.

„Škola je připravena věnovat se žákům, jejichž rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a tak dále. V tuto chvíli máme připravený provoz školy k tomuto účelu do 1. listopadu,“ uvedl náměstek primátora Daniel Marek (STAN). Výuka bude vždy od 7.30 do 16.00.

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj na základě nařízení vlády vyčlenil zhruba 40 škol, které se budou kvůli šíření koronaviru starat o děti policistů, záchranářů nebo pracovníků sociálních služeb. Ve skupinkách by mělo být nejvýše 30 dětí ve věku od tří do deseti let, uvedla mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Kraj měl obdobně vyčleněné školy už na jaře, podle Brindzákové jich bylo asi 20 a staraly se o zhruba 400 dětí. Vláda kvůli zavření škol od středy nařídila hejtmanům a pražskému primátorovi, aby od středy určili školu nebo školské zařízení k péči o děti pracovníků bezpečnostních sborů, policie, poskytovatelů zdravotních služeb, pracovníků v sociálních službách nebo ve školách.

„Odbor školství kontaktoval obce s rozšířenou působností a požádal je o součinnost ve vytipování vhodných škol. Máme nyní kolem 40 škol. Těžko nyní odhadovat, jaký o ně bude zájem a kolik do nich přijde dětí. Uvidí se v následujících dnech,“ řekla Brindzáková.

Školy jsou například v Brně, Blansku, Boskovicích, Břeclavi, Lednici, Kuřimi, ale také ve Veselí nad Moravou nebo Slavkově u Brna, Modřicích, Šlapanicích, Rosicích nebo Rajhradě a v dalších obcích. Skupina ve vyčleněné škole může mít maximálně 30 dětí.

Dozor musí provádět člověk starší 18 let a musí být zajištěno stravování i evidence docházky. Různé skupiny se nesmí potkávat při žádných činnostech. „Zákonní zástupci, pro které kraj určí školu, nemají po dobu pobytu v takto určené škole nárok na ošetřovné při péči o dítě do deseti let z důvodu zavření výchovného zařízení,“ dodala Brindzáková.

Možnost hlídání dětí už nabízí svým pracovníkům třeba Fakultní nemocnice Brno. „Podobně jako na jaře se nabízí využití možnosti hlídání dětí, které zprostředkovali studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,“ uvedla mluvčí nemocnice Veronika Plachá. O možných kapacitách jedná nemocnice i s krajem.

Hlídání dětí připravuje i Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. „Už na jaro jsme ho měli ve vlastních prostorách ve Výstavní ulici. Zjišťujeme zájem zaměstnanců a sháníme dobrovolníky z řad studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kteří pomáhali na jaře. Do pondělka budou prostory nachystané,“ přiblížila mluvčí nemocnice Dana Lipovská

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji je vyčleněno 17 škol, do kterých budou moci od středy posílat své děti hasiči, policisté, záchranáři, zaměstnanci nemocnic či pracovníci sociálních služeb. V tiskové zprávě to v úterý sdělil Jan Vandík z odboru kanceláře hejtmana.

Na Zlínsku je vyčleněno šest škol, z toho dvě přímo ve Zlíně, ostatní v Luhačovicích, Vizovicích, Otrokovicích a Valašských Kloboukách. Po čtyřech školách se otevře na Kroměřížsku a Uherskohradišťsku, na Vsetínsku jde o tři školy včetně Základní školy Sychrov ve Vsetíně.

„Je důležité, aby rodiče vybraných profesí nezůstávali se školáky doma, ale chodili do svých zaměstnání. Sychrovská základní škola proto bude pečovat o děti zmíněných profesí od tří do deseti let, ve všedních dnech denně od 6.00 do 16.00,“ uvedl starosta Vsetína Jiří Růžička (KDU-ČSL).

„Postarat se o děti zdravotníků, záchranářů, policistů, hasičů, pracovníků sociálních služeb či bezpečnostních sborů je v současné situaci naprosto nezbytné, protože potřebujeme, aby se tito lidé mohli naplno věnovat své profesi. Spoléháme na ně a děkujeme jim v této nelehké době za jejich odvedenou práci a nasazení,“ řekl hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).