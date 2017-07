Kraje zřejmě peníze na růst mezd v sociálních službách nedostanou. Nemáme je, říká Marksová

Kraje zřejmě nedostanou 822 milionů korun na růst mezd v sociálních službách. Po jednání s ministrem financí to uvedla šéfka resortu práce Michaela Marksová z ČSSD. Peníze požaduje Asociace krajů za období od listopadu 2016 do letošního června. Podle Marksové na to peníze v rozpočtu nejsou. Praha 14:00 28. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michaela Marksová | Foto: Filip Jandourek

Podle Marksové kraje letos dostaly rekordní dotace na sociální služby, podle Pilného obce mají víc peněz z rozpočtového určení daní. Zástupci krajů budou s ministrem financí o svých požadavcích ještě příští týden jednat.

„My v rozpočtu žádných 800 milionů nemáme. Jedná se o požadavek z loňského roku. Za celou dobu této vlády se rekordně navyšovaly částky na sociální služby," uvedla ministryně práce.

Vláda chce ještě v létě zvýšit minimální mzdu. Částka je příliš vysoká, nesouhlasí lidovci Číst článek

S Pilným diskutovala o tom, zda by bylo možné peníze na doplacení vzít z rezervy úřadů práce. „Zjevně je to věc, která se nedělá. Opravdu ty prostředky navíc, které si uspořil úřad práce, mají zůstat na úřadu práce," dodala.

Leží na úřadě miliardy?

Podle Pilného obce letos získaly díky rozpočtovému určení daní 8,5 miliardy korun navíc. „Řadu požadavků by měly pokrýt z tohoto navýšení, které tam je, a nepřenášet ho zpátky na státní rozpočet," řekl ministr financí.

Jenže předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová (ANO) chce ještě o požadavcích krajů s Pilným jednat příští týden.

„Pokud na úřadu práce leží už několik let 4,5 miliardy, myslím, že by si kraje tyto prostředky zasloužily. Navýšení z listopadu stálo kraje 822 milionů. Na navýšení od července jsme sice 1,16 miliardy dostali, ale už nyní víme, že to nebude stačit a stejně budou kraje část hradit ze svého," řekla Vildumetzová.

Platy v sociálních službách se zvednou skoro o čtvrtinu, rozhodla vláda Číst článek

Vláda rozhodla o zvýšení výdělků od loňského listopadu. Znovu nařídila u vybraných profesí přidávání od letošního července. Na červencový růst platů a mezd v sociálních službách krajům kabinet poslal 1,16 miliardy korun.

Kraje si ale stěžují na to, že nedostaly žádný příspěvek na nařízené listopadové přidávání a jejich letošní rozpočty s výdaji nepočítají. Asociace krajů proto žádá na dofinancování za dobu od loňského listopadu do konce letošního června 822 milionů.

Další zvýšení mezd v listopadu

Provozovatelé zařízení pro seniory, postižené a další potřebné si na nedostatek peněz stěžují každý rok. Pro letošek podle šéfa Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého kraje žádaly na dotace na služby kolem 12 miliard, získaly zhruba 9,2 miliardy.

Nový ministr financí Ivan Pilný | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Ministryně práce a její úřad poukazují na to, že i přesto sociální služby dostaly v tomto roce rekordní obnos. Celková dotační suma i s uvolněnou částkou 1,16 miliardy na červencový růst platů by měla podle zprávy pro vládu činit 10,43 miliardy. Loni to bylo celkem 9,19 miliardy. V posledních letech dotace rostly.

Pro příští rok chce ministerstvo práce proti navrhovanému rozpočtu na výdaje o čtyři miliardy víc. Celkem 2,3 miliardy z této sumy by měly pokrýt letošní zvýšení výdělků, uvedla Marksová. Jednání s ministerstvem financí budou pokračovat.

Kabinet plánuje další zvýšení platů letos od listopadu. Zatím není jasné, jaké profese a o kolik by si mohly přilepšit. Vyjednávání s odbory by mělo pokračovat koncem srpna.

Jednání s ministry školství a obrany

V pondělí se s ministrem financí sešel také ministr školství Stanislav Štech za ČSSD. Ten po jednání řekl, že zhruba miliarda a 700 milionů korun původně určených na zamítnutý kariérní řád učitelů zůstane zřejmě součástí rozpočtu školství na příští rok.

Ve čtvrtek s ministrem financí jednal šéf obrany Martin Stropnický z hnutí ANO. S Pilným se shodli, že výdaje na obranu by se do roku 2020 měly zvednout na 1,4 procenta HDP, aby Česko dodrželo slib, který dalo spojencům ze Severoatlantické aliance.

Jednání ministrů o rozpočtu budou pokračovat příští týden. Návrh státních příjmů a výdajů na rok 2018 musí vláda schválit a poslat do sněmovny do konce září.