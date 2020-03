Krajská nemocnice Liberec pozastavila testování na onemocnění COVID-19. Chyběly testovací sady

Krajská nemocnice v Liberci v pondělí na několik hodin pozastavila testování pacientů na COVID-19. Důvodem byl nedostatek odběrových sad pro testování. Nemocnice to uvedla na Twitteru. Potvrdil to mluvčí nemocnice Václav Řičář. „Výpadek trval zhruba dvě až tři hodiny,“ uvedl Řičář. Původně očekával, že bez odběrových sad budou déle. „Podařilo se nám je získat od jednoho z našich dodavatelů, nebylo to z dodávky od státu,“ dodal.

Liberec 16:18 30. března 2020