Vojtěch kvůli návratu do vlády skončil v Krajské zdravotní. Rada představenstvo doplní příští týden

Představenstvo Krajské zdravotní, která spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji, je od středy bez předsedy. Adam Vojtěch, který funkci zastával od poloviny března, podal rezignaci a vrací se do čela ministerstva zdravotnictví. O tom, kdo ho nahradí, rozhodne krajská rada příští týden. Chod společnosti do té doby ohrožen není, řekli serveru iROZHLAS.cz mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová a ústecký hejtman Jan Schiller (ANO). Ústí nad Labem 12:16 26. května 2021

O konci Vojtěcha v čele představenstva informoval server Seznam Zprávy. Před polednem ho pak prezident Miloš Zeman jmenoval ministrem zdravotnictví.

„Chod společnosti s odchodem pana Vojtěcha ohrožen není. Představenstvo je i nadále usnášeníschopné,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí společnosti Jana Mrákotová.

O tom, kdo Vojtěcha nahradí, rozhodne podle hejtmana Jana Schillera krajská rada až příští týden na plánovaném zasedání.

O koho půjde, ústecký hejtman odmítl říct. „Jména zatím odhalovat nebudeme, ale komunikovali jsme o tom a máme řešení,“ uvedl Schiller s tím, že představenstvo je usnášeníschopné, není proto nutné spěchat a svolat například mimořádnou radu, jak ještě v úterý připustil pro Ústecký deník.

Adam Vojtěch

@adamvojtechano Přijal jsem nabídku pana premiéra vrátit se do konce volebního období na @Ministerstvo zdravotnictví. Jdu do toho s obrovskou pokorou a respektem, jako před 3 lety. Přál bych si situaci zklidnit a zaměřit se nejen na dořešení covidu, ale také dotáhnout zákony, které jsou pro pacienty důležité 35 865

‚Přišlo to rychle‘

Hejtman zároveň přiznal, že o rezignaci ministra Petra Arenbergera (za ANO) se v poslední době stále více mluvilo a právě Vojtěch měl být jednou z diskutovaných náhrad.

Krajská zdravotní a Ústecký kraj se navíc na Vojtěchův odchod připravovaly i v souvislosti s informacemi o jeho přesunu na velvyslaneckou pozici do Finska.

„Byla to jedna z variant, o které se mluvilo, ale nevěděli jsme, že to přijde tak rychle. Pan ministr Arenberger položil karty na stůl a zabouchl za sebou dveře tak rychle, že to bylo překvapení, ale ne až takové. Stejně jsme byli připraveni, že (Adam Vojtěch) půjde do Finska, jak média dlouho komunikovala, a budeme to muset řešit,“ dodal Schiller.

Ministrem zdravotnictví za ANO se Adam Vojtěch stal v prosinci 2017, kdy byl jmenován v první vládě premiéra Andreje Babiše (ANO), stejnou funkci získal i ve druhém kabinetu, jmenovaném v červnu 2018. Na funkci rezignoval loni v září s vysvětlením, že ho řízení resortu v době první vlny koronaviru neúměrně zatížilo.

Letos v březnu zamířil do čela představenstva Krajské zdravotní. Jeho předchůdce Jindřicha Zetka odvolala krajská rada.

Krajská zdravotní spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji a patří mezi největší zdravotnická zařízení v republice. Společnost zaměstnává okolo 7200 lidí.