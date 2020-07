Vnitro vymyslelo varianty, jak umožnit hlasování v karanténě. U voleb se počítá s rouškami či plexiskly

Speciální pracovní skupina, která se zabývá možnostmi hlasování lidí v karanténě kvůli koronaviru, v pondělí vymyslela několik možností, jak změnit volební zákon, řekl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna v Ranním interview Radiožurnálu. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) je v úterý projedná s předsedy všech politických parlamentních stran. Ministerstvo vnitra již připravilo i směrnici s protiepidemiologickými opatřeními ve volebních místnostech. Praha 9:24 28. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pracovní skupina ministerstva vnitra připravila návrhy změn zákona, které umožní volit i lidem v karanténě | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Karanténa je podle současného zákona překážka pro výkon aktivního volebního práva. Ministerstvo vnitra ale po tlaku Senátu a opozice začalo připravovat změnu zákona, která by lidem v karanténě účast na hlasování v říjnových volbách do krajského zastupitelstva a Senátu umožnila. „Vymysleli jsme varianty, které jsou poměrně jednoduché, ale vyžadují změnu volebního zákona,“ uvedl náměstek.

‚Hamáček mi do očí nikdy nic neřekl, je to politika,‘ brání se ministr Vojtěch kritice šéfa ČSSD Číst článek

Mlsna zároveň upozornil, že skupina již připravila směrnici, která umožňuje nasazení protiepidemilogických opatření. Počítá tak ve volebních místnostech s rouškami, dezinfekcí, dodržování bezpečných rozestupů nebo nainstalování plexiskel.

Projednání v srpnu nebo září

Připravené návrhy představí Hamáček v úterý všem předsedům politických stran. Jednání by se měl účastnit i předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). „Bude-li dosažena shoda na věcech, které jsme navrhli, tak bude řešena i logistická stránka věci – kdy by mohl zasednout Parlament, aby se novely zákonů stihly schválit,“ řekl Mlsna.

Lidé v karanténě nebudou volit. ‚Hlasování pro ně do voleb nelze zařídit,‘ tvrdí Hamáček Číst článek

Aby mohli hlasovat i lidé v karanténě kvůli covidu-19, musí se změnit zákon, řekl již v neděli ministr vnitra Hamáček v Partii televize Prima. Změnu by podle něj mohli poslanci projednat v srpnu či v září ve zrychleném režimu. „Ať uděláme cokoli, tak to bude muset znamenat změnu volebního zákona,“ uvedl.

První kolo voleb do třetiny Senátu a volby do krajských zastupitelstev se budou konat 2. a 3. října. Vicepremiér Hamáček i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) odmítli, že by se volby musely kvůli koronaviru odložit. „Já myslím, že jsme schopni s epidemiology, s hygieniky nastavit pravidla tak, aby se volby konaly,“ uvedl Vojtěch v Otázkách Václava Moravce.