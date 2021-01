Potravinářská inspekce by měla začít kontrolovat restaurace. Nesouhlasí ministerstvo ani hygienici

V roce 2015 vzali hygienikům kontrolu nad polovinou restaurací, teď jim chtějí odebrat pravomoce i u zbytku. Všechny kontroly by tak měla provádět Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Alespoň s tím počítá novela zákona poslance Jana Birkeho (ČSSD). Proti se ale staví ministerstvo zdravotnictví i ředitelé krajských hygien. „Je to závažné ohrožení stávající úrovně ochrany veřejného zdraví,“ napsali hygienici poslancům. Původní zpráva Praha 6:39 7. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V současné době kontrolují jednu polovinu restaurací hygienici a druhou potravinářská inspekce | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Do roku 2015 prováděli kontrolu ve všech stravovacích zařízeních hygienici. Poté se ale museli vzdát poloviny restaurací, na které nově začala dohlížet potravinářská inspekce. Pokud ta ale objeví nějaký hygienický problém, musí i tak povolat kolegy z hygieny.

Novela o potravinách a tabákových výrobcích nyní počítá s tím, že by i zbytek restaurací přešel pod potravinářskou inspekci. Předkladatel pozměňovacího návrhu Birke uvádí, že změna umožní hygienám přesunout více pracovníků na řešení situace kolem epidemie koronaviru. Novela zákona čeká na třetí čtení v Poslanecké sněmovně.

Krajské hygienické stanice dostanou přes tisíc nových notebooků. Zakázka má vyjít na 73 milionů korun Číst článek

„Primárně jde o sjednocení systému. Některé kontroly nedávaly vůbec smysl, protože se měřily úplně jiným metrem,“ říká Birke pro iROZHLAS.cz s tím, že tento pozměňovací návrh je z pera ministerstva zemědělství.

Změnám se ale ministerstvo zdravotnictví i ředitelé krajských hygien brání a žádají sněmovnu o odmítnutí návrhu. „Je nepřijatelné, aby návrh na jedné straně odtrhl orgány ochrany veřejného zdraví od dozoru i prevence a na straně druhé očekával, že budou v případě zdravotních hrozeb účinně zasahovat,“ píšou v dopise, který má redakce k dispozici.

Stejný názor na to má i resort zdravotnictví. „Ministerstvo zdravotnictví s tímto návrhem zásadně nemůže souhlasit. Pozměňovací návrh je v rozporu s požadavkem komplexního pojetí ochrany veřejného zdraví,“ řekla hlavní hygienička Jarmila Rážová v prosinci na zemědělském výboru Poslanecké sněmovny.

Hygienici odložili případ Mynářovy zabijačky. Opírají se o rozsudek, který zrušil některá opatření Číst článek

V praxi by to znamenalo, že kontroloři z potravinářské inspekce například objeví v kuchyni restaurace zaměstnance, který představuje riziko šíření jakékoliv nákazy, ale nebudou ho moci z pracoviště vyloučit. K tomu totiž nemají pravomoce. Budou tak muset přivolat hygieniky, kteří daného zaměstnance vyloučí. To jsou ale podle poslance ČSSD naprosto ojedinělé případy.

Ojedinělý případ?

S tím rozhodně nesouhlasí hygienička Simona Gunarová. „Těch je tolik, opravdu hodně! Je to velmi časté. Řešíme špatnou vodu, světlo, hluk, salmonelózu, žloutenku a jiné infekční nemoci. To potravinářská inspekce řešit nemůže,“ říká ředitelka odboru hygieny výživy ústecké stanice.

Poslanec Birke vidí ve změně zjednodušení celého systému, a nebude tak podle něj docházet k tomu, že kontroly budou provádět rozdílné orgány, které si podle něj vzájemně konkurují. „Cílem je sjednotit a zjednodušit celý dozorový systém v oblasti stravování, aby nedocházelo k absurdním dvojím kontrolám,“ uvedl.

Postoj ministerstva zdravotnictví se změnil po příchodu ministra Jana Blatného (za ANO). Naopak podporovatel návrhu, ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) na zemědělském výboru připomněl, že vždy chtěl tuto změnu provést pouze se souhlasem ministerstva zdravotnictví.

Vznikl by úřad Velkého bratra překračující ústavu, kritizuje opozice novelu zákona o veřejném zdraví Číst článek

Ministerstvo zemědělství si od novely podle mluvčího Vojtěcha Bílého slibuje sjednocení dozoru u provozovatelů, kteří si přímo konkurují. Zároveň si myslí, že to ulehčí hygienickým stanicím, protože budou moci využít více zaměstnanců na řešení epidemie covidu-19. „Zvládání epidemických situací je bezpochyby z pohledu občanů jejich prvořadá úloha,“ napsal.

Ředitelé hygien si ale chtějí pravomoce ponechat a upozorňují na to, že jejich stanice mají lepší předpoklady tyto situace řešit díky vyššímu počtu kontrolních zaměstnanců se zdravotnickou kvalifikací, potřebnými právními znalostmi a léty odborných zkušeností.

„Tento návrh popírá preventivní pojetí práce hygienické služby a omezuje její pravomoce pouze na represi, respektive zásah až v případě vzniku epidemie či jiného poškození zdraví,“ myslí si hygienici.