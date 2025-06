Krajské předsednictvo ANO vyzvalo k opuštění koalice v Brně. Reaguje na výzvu Babiše kvůli kauze s bitcoiny

Jihomoravské krajské předsednictvo ANO v neděli vyzvalo své brněnské zastupitele, aby na magistrátu vypověděli koaliční smlouvu do příštího zasedání zastupitelstva, tedy nejpozději do 9. září, řekla novinářům krajská předsedkyně Alena Schillerová. Rozhodnutí předsednictva je reakcí na bitcoinovou kauzu a na výzvu předsedy ANO Andreje Babiše, který řekl, že by hnutí mělo z brněnské koalice odejít.

