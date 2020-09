Volební místnosti v době koronaviru: pokuta za hlasování bez roušky a drive-in pro lidi v karanténě

V pátek začínají v České republice krajské a senátní volby. Stane se tak za přísných epidemiologických opatření kvůli šíření koronaviru - volit budou moci ve zvláštním režimu i lidé v karanténě, například už ve středu z auta. K volbám mohou přijít v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Radiožurnál proto připravil seriál praktických informací, které by se u voleb mohly hodit, nyní první díl o volebních místnostech. Volební kuchařka Praha 10:13 28. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební místnost | Foto: Hana Ondryášová | Zdroj: Český rozhlas

Každý volič, který přijde do hlasovací místnosti, musí mít na základě platných hygienických opatření proti šíření koronaviru roušku. Pokud vlastní roušku nebude mít, volební komise mu nabídne k použití jednorázovou ochranu dýchacích cest.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si první díl seriálu Volební kuchařka: Volební místnosti

Pokud ji nepoužije, komise mu sice musí umožnit odhlasovat - dopouští se ale přestupku a čeká ho zřejmě pokuta. Informoval o tom náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

Lidé, kteří jsou v karanténě, budou moct volit z auta nebo do speciální mobilní urny. Ti, kteří se ale dostanou do karantény během voleb 2. a 3. října, možnost volit mít nebudou. Hraniční je dvacátá hodina v předvečer voleb dodal Petr Mlsna.

„S tím se od samého počátku počítalo, protože to není možné logisticky zvládnout a zároveň by tam také nebylo zabráněno dvojímu hlasování. My nejsme schopni zjistit, jestli ten volič neodvolil například v pátek ve 14 hodin, kdy se otevřou volební místnosti a v 17 hodin mu zavolala hygiena, že je v karanténě a on si objednal tu urnu,“ vysvětluje.

Rychloobčanka

​Volič si s sebou také musí vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Když před volbami zjistí, že nemá platný doklad, může pomoct takzvaná rychloobčanka.

Hlasování z auta nebo komise v ochranných oblecích. Senát schválil zákon o volbách během karantény Číst článek

„Lidé si o ni můžou zažádat na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností. Pokud si o ni zažádáme v místě trvalého bydliště, je možné doklad vystavit prakticky na počkání,“ říká Klára Dlubalová z ministerstva vnitra.

Volič v karanténě může už za dva dny hlasovat z auta na takzvaném drive-in stanovišti. To je ale možné jen v okrese, kde má trvalý pobyt. S sebou v drive-inu je třeba mít potvrzení od lékaře nebo hygienické stanice, že je volič v karanténě. Totožnost prokazuje občanským průkazem.

Volič v karanténě může také hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky. „Musí se však ohlásit svému krajskému úřadu na speciální telefonní lince a do to čtvrtka 1. října do 20 hodin. Telefonní čísla najdou lidé na stránkách svého kraje. Hlasovat do zvláštní volební schránky je možné hlasovat ve dnech voleb,“ sdělil Ondřej Krátoška z ministerstva vnitra.

Do úterý by měl každý volič dostat volební lístky, o kterých bude druhý díl seriálu Českého rozhlasu Volební kuchařka.