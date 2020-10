Zlínskému kraji má vládnout koalice čtyř stran, hejtmanem bude nejspíš Holiš z ANO

Ve Zlínském kraji by měla vládnout koalice ANO, Pirátů, ODS a ČSSD v čele s hejtmanem Radimem Holišem, krajským volebním lídrem ANO a starostou Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku. V devítičlenné radě obsadí ANO tři křesla, tři budou mít také Piráti, dvě ODS a jedno ČSSD. Subjekty podepsaly ve středu ve Zlíně memorandum o dohodě na koalici. Zlín 19:52 7. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Holiš | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Tato případná koalice by měla v zastupitelstvu 24 ze 45 křesel. Koaliční smlouva by měla být podepsána do 16. října, řekl ve středu novinářům Holiš spolu s lídry dalších stran, které budou v koalici zastoupeny.

Rozdělení jednotlivých gescí v radě ještě není známé, stejně tak jejich personální obsazení. Podle Holiše nad tím zástupci vznikající koalice ještě vedou diskusi. „Tady si ještě prosím vezmeme čas do příštího týdne, kdy to oznámíme přesně, po tom, co si to už my společně v klidu vydefinujeme,“ uvedl Holiš.

Do opozice míří KDU-ČSL, STAN, SPD a koalice Trikolóry, Soukromníků a Nezávislých. V minulých čtyřech letech tvořili koalici ve Zlínském kraji lidovci, ANO, STAN a ODS, kvůli otázce chystané výstavby nové krajské nemocnice ve Zlíně však byla ke konci volebního období koalice rozštěpená.

Právě názor na nemocnici, jejíž vznik v květnu schválilo krajské zastupitelstvo, je stěžejním tématem, které ANO, Piráty, ODS a ČSSD ve Zlínském kraji spojuje. Za současných podmínek ji odmítají. Výstavbu nové nemocnice v minulém volebním období prosazovali lidovci a jejich koaliční partner STAN, podle dosavadního hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) by měla stát osm miliard korun.

Hnutí ANO volby v kraji vyhrálo se ziskem 19,08 procenta hlasů, druzí lidovci měli 18,62 procenta. Oba subjekty mají v zastupitelstvu po devíti mandátech. Třetí Piráti budou mít šest zastupitelů, stejně jako STAN.

Na pátém místě skončila ODS s pěti zastupiteli, šestá ČSSD se čtyřmi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se třemi zastupiteli, stejně jich má koalice Trikolóry, Soukromníků a Nezávislých, která byla osmá.