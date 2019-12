Vyjednávání o koalicích, sestavování kandidátek i vysněných cílů. Příští rok nás čekají krajské volby

Při krajských volbách v roce 2016 převálcovalo hnutí ANO sociální demokracii, která do té doby ovládala většinu krajů. Za rok touto dobou ale může být všechno zase jinak. V říjnu čekají Česko krajské volby. Vládní hnutí při nich bude obhajovat vítěznou pozici v devíti krajích. Lidé v třetině Česka budou zároveň volit i svého senátora. Praha 16:10 24. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Strašně moc děkujeme. Samozřejmě děkuji všem našim členům a zástupcům, ministrům, všem, kteří kandidovali za nás. Věnovali jsme se kampani velice intenzivně. Myslím si, že to pro nás dopadlo velice dobře,“ radoval se v říjnu 2016 šéf hnutí ANO - tehdejší ministr financí a dnešní premiér - Andrej Babiš.

I přes jasné vítězství v devíti krajích nakonec hnutí získalo jen pět hejtmanských postů. Dalších pět připadlo ČSSD. A po jednom hejtmanském křesle získali lidovci, komunisté a Starostové. Zmíněné strany chtějí svoji pozici v říjnových volbách minimálně obhájit - ideálně ale ještě vylepšit.

„Avizoval jsem hned po sjezdu na začátku tohoto roku všem krajským předsedům jednoznačný úkol: v každém kraji musíme posílit, alespoň o jeden mandát. To znamená, v kraji, kde nemáme zastupitele, tak abychom měli aspoň jednoho, kde jich máme deset, tak aby jich bylo jedenáct. Samozřejmě máme silné kraje. Chceme určitě obhájit pozici ve Zlínském kraji, udržet pozici hejtmana, chceme uspět v kraji Jihomoravském, na Vysočině, udržet silnou pozici v kraji Pardubickém, Olomouckém a Moravskoslezském, to jsou klíčové regiony pro KDU-ČSL,“ uvedl pro Radiožurnál předseda lidovců Marek Výborný.

Vysoké cíle si kladou i Piráti, kteří mají v současnosti v krajích jen pět zastupitelů. „Už v tuto chvíli máme dokonce v některých krajích zvoleny lídry kandidátek. Teď jsme zastoupení ve třech krajích: v Jihomoravském, Královéhradeckém a Karlovarském. Určitě tam bychom chtěli posílit a získat zastoupení ve všech krajích. Kolem stovky krajských zastupitelů už bych považoval za úspěch v nadcházejících volbách,“ popsal šéf strany Ivan Bartoš.

TOP 09 a STAN

Lidovci, ODS nebo SPD už zároveň vyjednávají o spolupráci s dalšími subjekty. Společné kandidátky v řadě regionů původně plánovaly TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí. Vyjednávání ale nejsou jednoduchá, připustila šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„V některých krajích je na spadnutí možná spolupráce s ODS, KDU-ČSL či lokálními subjekty. Někde se podařila dohodnout i spolupráce se STANem, ale je to mnohem méně takovýchto koalic, kde bychom figurovali se Starosty, než bychom si přáli. Měli jsme vůli velmi velkorysého jednání z naší strany. Nicméně druhá strana zatím se k tomu staví odmítavě,“ vysvětlila Pekarová Adamová.

Podle šéfa Starostů a nezávislých Víta Rakušana ale nejsou jednání ještě zdaleka u konce: „Když se podíváme na mapu České republiky, tak to neznamená, že napříč republikou nedochází k dohodám. Není to jenom o TOP 09, je to i ODS, KDU-ČSL, jsou to i lokální sdružení. A mě samozřejmě mrzí, že ta jednání se zatěžují nějakými silnými výroky ve chvíli, kdy ještě neskončila.“

Příprava na sněmovní volby

Šéf ČSSD Jan Hamáček považuje blížící se krajské volby za zkoušku strany před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021.

„Děláme všechno proto, abychom je nepodcenili. Stavíme kandidátky, probíhají standardní nominační procesy jako ve všech demokratických stranách. Uděláme všechno pro to, aby sociální demokracie v krajských volbách uspěla. Myslím si, že máme být na co pyšní, naši hejtmani, ať je to Martin Netolický, Jirka Běhounek, Jiří Štěpán, Ivana Stráská v jižních Čechách jsou úspěšnými hejtmany. Myslím si, že mají mít šanci složit účty a věřit, že voliči jim dají důvěru i v dalším volením období,“ vysvětlil.

V senátních volbách, které budou současně s těmi krajskými, bude obhajovat svůj post například Milan Štěch z ČSSD nebo senátor Ivo Valenta za Soukromníky. Celkem budou lidé volit 27 senátorů.