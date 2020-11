Lídři stran podepsali ve středních Čechách koaliční smlouvu. Nominaci Jermanové ‚kádrovat‘ nechtějí

Lídři stran, které se dohodly na krajské vládě ve středních Čechách, ve středu v Praze podepsali koaliční smlouvu. Vítězní STAN budou vládnout s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. Hejtmankou se má stát volební jednička STAN Petra Pecková. Končící hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) bojuje o nové místo. Uvedla, že nebude-li zvolena předsedkyní kontrolního výboru, nová koalice poruší slovo. Praha 16:51 4. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová koalice Středočeského kraje podepsala koaliční smlouvu | Zdroj: Starostové a nezávislí

Koalice se bude opírat o 50 z 65 hlasů v zastupitelstvu. ANO, které dosud ve středních Čechách vládlo, skončí s 15 hlasy v opozici.

„Široká koalice umožňuje, abychom, pakliže budeme tu práci dělat dobře, mohli třeba být na kraji i více volebních období, abychom mohli dotáhnout do konce všechny změny, kterých chceme docílit,“ řekla Pecková novinářům. Týká se to podle ní například dlouhodobých projektů v dopravě.

Kvůli pandemii koronaviru zástupci stran smlouvu stvrdili ve venkovním prostředí v Dienzenhoferových sadech před krajským úřadem. Kromě Peckové ji podepsali lídři ODS Martin Kupka, Pirátů Jiří Snížek a Spojenců Jan Jakob. Ostatní koaliční zastupitelé připojí své podpisy na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které je svoláno na 16. listopadu.

Pecková uvedla, že navržení radní se už seznamují s agendou, ona je například kvůli pandemii koronaviru často ve spojení s krajským krizovým managementem. Předpokládá, že hned na prvním jednání nové krajské rady budou přijímána opatření týkající se rozdělování ochranných pomůcek.

STAN a ODS budou mít v budoucí krajské radě po čtyřech křeslech, Piráti dvě a Spojenci pro Středočeský kraj jedno. Statutárním zástupcem hejtmanky bude lídr ODS Kupka, který má mít na starosti silniční infrastrukturu.

Radním pro veřejnou dopravu se stane Petr Borecký (STAN). Kupka uvedl, že spolu s Boreckým již jednali se svým pražským protějškem, aby se podařilo co nejrychleji navázat spolupráci s hlavním městem.

Finance, dotace a inovace má řídit předseda krajské organizace STAN Věslav Michalik, vzdělávání a sport Milan Vácha (STAN), sociální věci Martin Hrabánek (ODS) a zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). Radním pro investice a majetek bude Libor Lesák (ODS).

Lídr Pirátů Snížek by měl mít na starosti regionální rozvoj a územní plánování. Druhým resortem Pirátů bude životní prostředí a zemědělství, které povede Jana Skopalíková. Radním pro kulturu, památky a cestovní ruch se stane lídr TOP 09 Jakob.

Koaliční partneři se dohodli na zřízení výborů zastupitelstva i na obsazení funkcí předsedů, místopředsedů a členů výborů v poměru k volebním výsledkům. Zřízen bude například výbor pro digitalizaci a chytrý kraj.

Kontrolní výbor

Zástupci nové středočeské koalice nebudou žádat opoziční hnutí ANO, aby navrhlo do čela kontrolního výboru někoho jiného než končící hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou. Je ale otázkou, zda bude do čela výboru zvolena, řekla ve středu novinářům pravděpodobná nástupkyně Pokorné Jermanové Petra Pecková (STAN).

„My jsme řekli, že tu nominaci nebudeme v žádném případě kádrovat. Rozhodně nebudu žhavit dráty do ANO a prosit je, aby nominovali někoho jiného. To, koho nominovali, svědčí něco o ANO, ne o nás,“ uvedla Pecková.

Podotkla, že navržení Pokorné Jermanové musí stejně jako nominace do ostatních výborů a komisí projít hlasováním. Jak hlasování na jednání zastupitelstva dopadne, nechtěla předjímat.

Končící hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová ale v úterý uvedla, že nebude-li zvolena předsedkyní kontrolního výboru, nová koalice poruší slovo.

Poukázala, že ji na placenou funkci, která podle nepsaných dohod náleží nejsilnější opoziční straně, navrhlo její hnutí a koalice tvrdila, že opozici do nominací nebude mluvit. Reagovala tak na vyjádření předsedy STAN Víta Rakušana, že každý zastupitel hlasuje podle svého svědomí, a tak si nemyslí, že pro ni volba dopadne dobře.

Nová koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj se podle Rakušana nechce chovat jako předchozí krajská vláda ANO a ČSSD podporovaná komunisty a chce dát opozici v kontrolním výboru většinu.

Zároveň by ráda podpořila i jejího předsedu. „V případě paní Jermanové ale vážně pochybuji o její šanci na zvolení, byť platí výše napsané, chceme být jiní a dělat to jinak. Bohužel, je symbolem. A protože hlasuje každý zastupitel podle svého svědomí, nikoliv podle stranických not, nemyslím si, že to dopadne pro paní Jermanovou dobře,“ napsal Rakušan v úterý na facebooku.

Pokorná Jermanová jeho vyjádření označila za scestné a uvedla, že nic špatného neprovedla. „Policie mě nevyšetřuje, na žádném výslechu jsem nebyla, nikdo mě z ničeho neobvinil. Nevidím důvod, proč bych to nemohla vykonávat jako čtvrtý politik s nejvyšším počtem preferenčních hlasů ve volbách,“ dodala. Tvrdí také, že žádné zkoumání hospodaření na úřadě za poslední čtyři roky nic špatného neodhalilo.

Funkce předsedy kontrolního výboru je ve Středočeském kraji uvolněná, tedy placená. V minulosti byli v čele výboru Josef Řihák (ČSSD) nebo Ivo Šanc (STAN), který počátkem letošního roku funkci opustil ze zdravotních důvodů. Od té doby byla kvůli sporu stran neobsazená.