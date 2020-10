Nemám potřebu se hejtmance Jermanové mstít, chci Středočeský kraj vrátit občanům, deklaruje Pecková

Ve Středočeském kraji bude vládnout nová koalice v čele s budoucí hejtmankou Petrou Peckovou z hnutí STAN. „Na naší kandidátce byli zkušení lidé a je za námi vidět práce v obcích, které řídíme. Lidé nám důvěřují a opakovaně nám důvěru projevují,“ řekla v Interview Plus starostka středočeských Mnichovic. Hnutí STAN ve Středočeském kraji o necelá čtyři procenta porazilo hnutí ANO dosavadní hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové. interview plus Praha 21:09 12. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Pecková | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„ANO udělalo z lidí trochu ‚blbečky‘, když v jednotlivých krajích vedlo celostátní kampaň. Občané vědí, že ve Středočeském kraji není nějakých 197 nemocnic, které ANO zmodernizovalo, ani další věci, které nejsou pro (náš) kraj pravdivé. A to se jich dotklo,“ míní Pecková.

Svou roli podle ní hrály i kauzy a různé projevy papalášství. Proč ale nebylo vítězství STAN výraznější? „Musíme uznat, že ANO do kraje poměrně investovalo, dělaly se velké investice. Fakt, že to voliči dostatečně neocenili, svědčí o tom, jak kraj komunikoval a jak se prezentoval. A to prostřednictvím stávající hejtmanky,“ odpovídá.

„Je třeba Středočeský kraj vrátit lidem – pokud jim tedy vůbec někdy zcela patřil. Kraj musí s obcemi komunikovat, být vstřícný a předvídatelný. Otevřenost a transparentnost jsou základní atributy, na kterých se dá do budoucna stavět,“ zdůrazňuje budoucí hejtmanka.

„Nemám jakoukoli potřebu se (hejtmance) Pokorné Jermanové mstít. Jen chci, aby řízení kraje vypadalo jinak. To je celé,“ říká Pecková.

Prověřím odměny úředníků

Po nástupu do funkce chce Petra Pecková prověřit odměny pro krajské úředníky. Ministerstvo vnitra je nařídilo zveřejnit pod hrozbou pokuty, ale Středočeský kraj to v termínu neudělal. Proti rozhodnutí svého nadřízeného orgánu se navíc bránil podáním žaloby.

„Mně to přijde neuvěřitelné a hned na prvním ustavujícím zastupitelstvu dáme podnět k tomu, aby byla žaloba stažena a zveřejněny informace, které ministerstvo nařídilo zveřejnit,“ slibuje hejtmanka.

Premiér Andrej Babiš (ANO) si postěžoval, že se proti němu a jeho hnutí ostatní strany před volbami spikly. Podle Peckové je ale v politice klíčový právě koaliční potenciál. „Ukazuje se, že spolupráce s ANO pro jeho koaliční partnery není příznivá. Jsou odsouváni na vedlejší kolej, jsou považováni za jakési pohůnky, tak se nelze divit, že s ANO nechce nikdo spolupracovat,“ upozorňuje.