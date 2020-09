20 let krajů. Jak hodnotí krajskou samosprávu bývalí hejtmani?

Už 20 let máme v České republice kraje, kterým vládnou jejich hejtmani a zastupitelé. Dokáže krajská samospráva zajistit školy a zdravotní péči nebo udržovat místní komunikace? Nedělal by to někdo jiný lépe?

Praha 16:03 9. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít