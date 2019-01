Plzeňský soud poslal muže na 28 let do vězení za trýznivou vraždu. Kryl tím jiný zločin

Krajský soud v Plzni ve středu poslal na 28 let do vězení Jaromíra Šmídka obžalovaného ze znásilnění a vraždy. Muž před rokem podle obžaloby omámil svého letitého známého a hodil ho do odpadní jímky, kterou zakryl poklopem a jednadvacetiletého mladíka nechal ve splašcích pomalu utopit. Pak se na něj podle obžaloby pokusil svalit vinu za znásilnění sedmileté dcery své družky, kvůli kterému Šmídka vyšetřovala policie. Šmídek vinu odmítal. Plzeň 10:27 23. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Šmídek z Horního Slavkova na Sokolovsku, obžalovaný ze ze znásilnění a vraždy | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Rozsudek není pravomocný. Odsouzený se na místě odvolal k Vrchnímu soudu v Praze, státní zástupce i zmocněnec rodiny si vzali osmidenní lhůtu na rozmyšlenou.

Výjimečný trest by měl vykonat ve věznici se zvýšenou ostrahou, řekl při vynášení rozsudku předseda senátu Tomáš Bouček.

Šmídkovi uložil, aby rodině zavražděného a bývalé družce zaplatil nemajetkovou újmu víc než tři miliony korun.

„Doživotní trest nepřipadá v úvahu, protože jednou z podmínek je jednoznačné zjištění, že je resocializace vyloučena. K takovému zjištění soud nedospěl,“ uvedl Bouček.

Velmi zavrženíhodná pohnutka

Podle něj musela oběť prožívat muka, Šmídek chtěl navíc vraždou zakrýt jiný trestný čin pohlavního zneužívání dítěte. „Pohnutka byla velmi zavrženíhodná, hrozná, nepochopitelná a neomluvitelná a jediné, jak se dá na ni reagovat, je výjimečný trest,“ podtrhl soudce.

Šmídek se s mladým mužem znal roky, se svou přítelkyní a jejími dětmi krátce žili v jeho domě.

Podle státního zástupce v noci na 23. ledna omámeného mladíka naložil na Mladoboleslavsku do svého osobního auta a odjel s ním k domu na odlehlém místě na okraji Karlových Varů. Tam ho hodil do plné dvoumetrové jímky a přikryl ji téměř padesátikilogramovým poklopem.

Podle Boučka měl soud jen nepřímé důkazy, ale v dostatečném množství a takové závažnosti, že je nade vší pochybnost prokázáno, že se skutku dopustil obžalovaný. Důležitý byl záznam z kamery zaparkovaného auta, která reagovala na pohyb.

Kamera nahrála Šmídka, jak vrávorajícího mladíka nakládá do vozu. Šmídek nejdřív tvrdil, že mladíka neviděl. Po zjištění, že existuje kamerový záznam, prohlásil, že ho odvezl do Mladé Boleslavi. U soudu řekl, že mladíka na jeho přání odvezl do Karlových Varů.

P osttraumatická stresová porucha

Motivem činu byla podle žalobce snaha svalit na zavražděného vinu ze znásilnění dcery Šmídkovy expartnerky. Podle spisu Šmídek nutil malou dceru tehdejší přítelkyně k intimním dotykům, společné koupeli, osahával ji a masturboval před ní. Dítěti nařizoval, ať nic neříká matce.

Děvče se jí ale svěřilo a ona se se Šmídkem rozešla. Šmídek tvrdil, že si holčička všechno vymyslela. U dítěte se podle znalců vyvinula posttraumatická stresová porucha, která podle znalců pramení nejen ze sexuálního obtěžovaní, ale také z toho, že děvčátko si vyčítá mladíkovu smrt.

Když Šmídek mladého muže podle obžaloby hodil do jímky, poslal podle spisu z jeho mobilu jeho jménem textovou zprávu své bývalé přítelkyni a tvrdil v ní, že to on zneužil její dceru a odjíždí do zahraničí. Tato SMS zpráva se stala zásadním důkazem. „Byla odeslána v době, kdy poškozený už nebyl u svého telefonu,“ řekl Bouček. Obžalovaný byl přitom jediný, kdo s ním byl v kontaktu a měl v noci jeho telefon.

Ď ábelský plán

SMS popisuje fakta, o nichž mohl vědět jen Šmídek a navíc nikdo jiný neměl podle soudu motivaci mladíka zabít. „Všichni o něm hovořili jen dobře jako o hodném, přívětivém mladém klukovi, který neměl problémy s nikým. Jediný, kdo měl motiv, byl právě obžalovaný,“ řekl Bouček.

Ženě se zpráva zdála podezřelá. Případem nezvěstného mladíka se začala brzo zabývat i policie. Tělo bylo nalezeno o několik dní později.

Podle soudce Šmídek špatně nesl ukončení vztahu s družkou, která navíc navazovala stále bližší vztah se zavražděným. „Šmídek vymyslel velmi chytrý, ďábelský plán, jak vyřešit vše, co ho tížilo,“ uvedl. Kdyby ve vozidle nebyla kamera, mohlo by se stát, že by věc nebyla objasněna.

Obžalovanému nepolehčuje žádná okolnost, byl v minulosti odsouzen pro opakovanou trestnou činnost a k činu se nedoznal. „Neprojevil sebemenší reflex nebo postoj, že se ho trestní stíhání jakkoli dotýká,“ uvedl.

Otec zavražděného po rozsudku řekl, že „doufá, že ho (Šmídka) vynesou nohama napřed“.