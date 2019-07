Nic jsem s ním nedělala, řekla matka zemřelého novorozence u soudu. Porod ji prý překvapil

Matka obžalovaná z vraždy novorozeněte v úterý u Krajského soudu v Plzni řekla, že s dítětem po porodu nic nedělala, ani mu nepodvázala pupeční šňůru. Přitom právě podvázání pupečníku bylo jedním z důvodů, proč Nejvyšší soud zrušil původní trest 17 let vězení pro ženu za vraždu a případ vrátil plzeňskému soudu. Chlapec byl v červenci 2017 nalezen v kritickém stavu v babyboxu a o den později zemřel na následky zranění hlavy. Plzeň 11:59 9. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žena chlapce odnesla do babyboxu, dítě ale nepřežilo. | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

Obžalovaná dvaatřicetiletá žena z Plzně, která má už devítiletého syna, řekla soudu, že s novorozencem po porodu nijak nemanipulovala, nepodvázala mu pupeční šňůru a ani ho neomyla. Porod ji prý překvapil. „Já jsem neměla žádné myšlenky, byla jsem spíš v šoku, že vůbec budu rodit. Počítala jsem s tím, že to bude tak až za dva tři týdny. Bylo to překvapení,“ řekla. Neměla prý ani čas jinak reagovat, například si dojít pro telefon.

Právě podvázání pupeční šňůry ale hrálo ve prospěch matky roli v rozhodování Nejvyššího soudu. Soud zmínil, že dítě mělo po porodu podvázanou pupeční šňůru, aby nevykrvácelo, což by podle soudu bylo nelogické, kdyby matka chtěla dítě usmrtit.

Podle Nejvyššího soudu předchozí soudy dostatečně neprokázaly, zda čin skutečně bez pochybností spáchala matka novorozence. Chyběl pro to přímý důkaz. Podle soudu ani není vyloučeno, že věc by bylo možné posuzovat jako vraždu novorozence matkou, kde je nižší trestní sazba.

Novorozenec v županu

Matka obžalované, která loni u soudu odmítla vypovídat, v úterý řekla, že v kritický den našla dceru v koupelně, když šla ráno po probuzení na záchod. Dcera si otírala nohy od krve. Pod umyvadlem ve starém povlečení, které předtím ženy daly psovi, bylo přikryté dítě a vydávalo lehké zvuky. „Byla jsem vyděšená. Ptala jsem se, co mám dělat, ona mi řekla, ať to odvezu do babyboxu,“ popsala situaci matka obžalované.

Dítě pak zabalila do svého županu, dala do auta a jela k babyboxu. Dcera prý při jejím odchodu z bytu už seděla u stolu, zády k ní, ani se neotočila. „Celou cestu jsem se na něj dívala. Přišlo mi, že je možná předčasně narozené, ani nebrečelo. Bála jsem se celou dobu, co jsem s ním jela, aby bylo živé, protože se nijak neprojevovalo,“ vypověděla.

Podle obžaloby i předchozích verdiktů žalovaná sama porodila v koupelně živého donošeného chlapce. Těhotenství tajila, dítě nechtěla a chlapce chtěla usmrtit. Způsobila mu hrubým násilím zranění hlavy. V koupelně ji ale vyrušila její matka, která pak dítě odvezla do babyboxu. Z něj ho zdravotníci převezli na neonatologii fakultní nemocnice, kde další den v důsledku zlomenin lebky, krvácení a otoku mozku zemřelo.

Plzeňský soud matku zemřelého chlapce loni odsoudil k 17 letům vězení. Trest později potvrdil i Vrchní soud v Praze. Žena vinu popírala. Nejvyšší soud v Brně pak letos vyslyšel její dovolání a zrušil předchozí rozsudky.