Proč se z pohraničníka stal převaděč lidí, kteří utíkali z komunistického Československa přes Šumavu na Západ? Jak se vyrovnal s tím, že komunisté za to pronásledovali celou jeho rodinu? Udělal by to znovu, kdyby věděl, že komunistický režim vydrží u moci dlouhýchčtyřicet let? O Josefu Hasilovi, známém jako Král Šumavy, mluví spolupracovnice Paměti národa Marie Štěpánová.