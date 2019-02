Od dubna bez autobusů? Dopravci vypověděli smlouvy Královéhradeckému kraji

Osm z jedenácti autobusových dopravců vypovědělo Královéhradeckému kraji k 31. březnu smlouvy na zajištění dotované autobusové dopravy v kraji. Představuje to 97 procent dopravy, kterou si kraj objednává. Dopravci vypovězení smluv zdůvodnili vyššími náklady, především na mzdy. V úterý to řekl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS). Hradec Králové 11:19 5. 2. 2019 (Aktualizováno: 11:38 5. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidič | Zdroj: Pixabay

Pokud se kraj s dopravci nedohodne na nových smlouvách, hrozí od 1. dubna zastavení drtivé většiny dotované linkové dopravy v kraji.

Kraj nyní s dopravci jedná o uzavření nových smluv od 1. dubna tak, aby autobusová doprava v kraji plynule pokračovala.

„Na konci února v tom chceme mít jasněji. Jsme povinni zajistit veřejnou dopravu. Od 1. dubna bychom chtěli uzavřít nové smlouvy,“ řekl Červíček. Situaci, že by autobusy 1. dubna nevyjely, si nedokáže představit.

Nové smlouvy by platily do doby, než je nahradí smlouvy vzešlé z nyní běžícího osmimiliardového tendru na zajištění dotované autobusové dopravy od roku 2020 na deset let. Dočasné smlouvy platné od 1. dubna 2019 přibližně do září 2020 kraj s dopravci hodlá uzavřít z titulu mimořádné situace bez otevřené soutěže v režimu jednacího řízení bez uveřejnění.

Dosud dopravci autobusovou dopravu v kraji zajišťují na základě smluv uzavřených na konci roku 2016. Kraj s nimi tehdy smlouvy uzavřel v režimu jednacího řízení bez uveřejnění po té, co se mu nepodařilo dokončit tendr na desetiletou dopravní obslužnost od 1. ledna 2017.

„V určité míře připouštíme, že náklady se od té doby změnily a ceny dopravního výkonu nasmlouvané v roce 2016 asi neodpovídají současné době,“ uvedl Červíček.

K cenovým požadavkům dopravců se s odkazem na právě probíhající jednání o smlouvách podrobněji nevyjádřil. V letošním rozpočtu má kraj na dotovanou autobusovou dopravu rezervováno 366 milionů korun.

Kraj nyní žádá doklady k požadovanému růstu plateb. Chce vyjednat cenu, která bude podle Červíčka odpovídat reálným nákladům na provoz autobusů. „Nechceme připustit, že budeme platit více peněz za cenu dopravního výkonu, než ve skutečnosti přinesl nárůst nákladů,“ řekl.