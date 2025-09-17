Královéhradecký kraj postaví v trutnovské nemocnici parkovací dům za čtvrt miliardy
V areálu trutnovské nemocnice bude nový parkovací dům za 227 miliónů korun. Místa pro 276 aut postaví Královéhradecký kraj, který ještě na podzim vypíše výběrové řízení. Cena jednoho parkovacího místa je v přepočtu zhruba trojnásobná ve srovnání s parkováním v nemocnici v Náchodě.
Důvody vysokého rozdílu v cenách obou staveb vysvětluje hejtman Petr Koleta (ANO). „Je to velmi složitá stavba, která je ve svahu. Navíc tam ještě probíhá demolice, a proto to vychází dráž, než například parkovací dům v Náchodě. Tam byla zelená louka, nestavělo se do země, patra se stavěla jen nahoru, a proto to vycházelo okolo cca 300 tisíc, tady cca 900 tisíc.“
„Parkovací dům bude umístěn nad objektem interny v areálu trutnovské nemocnice a bude se jednat o železobetonovou konstrukci,“ vysvětlil před časem mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Dan Lechmann pro Český rozhlas Hradec Králové.