Královéhradecký kraj spustil systém na zvýhodněné jízdné. Lidem vrátí 25 procent z ceny

Královéhradecký kraj začal přijímat žádosti o proplacení zvýhodněných vícedenních jízdenek, které mohou podat studenti, senioři nebo za děti jejich zákonní zástupci. O slevu je možné žádat výhradně elektronicky na internetových stránkách krajského úřadu.

Královéhradecký kraj spustil systém na proplacení zvýhodněného jízdného ve veřejné dopravě (Ilustrační foto)

Královéhradecký kraj spustil systém na proplacení zvýhodněného jízdného ve veřejné dopravě (Ilustrační foto)

Zvýhodnění na vícedenní jízdenky ve výši dalších 25 procent k již poskytnuté padesátiprocentní slevě ze základního jízdného se vztahuje na vícedenní jízdenky IREDO s cestami po Královéhradeckém kraji, a to s platností od 1. července do 31. prosince letošního roku.

Žádost je možné podat pouze jednou za celé zmíněné období, ale načteny budou všechny odpovídající jízdenky. S vyplácením peněz počítá kraj bezhotovostně až po vyhodnocení celé akce, tedy do konce dubna příštího roku.

