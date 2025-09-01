Královéhradecký kraj spustil systém na zvýhodněné jízdné. Lidem vrátí 25 procent z ceny
Královéhradecký kraj začal přijímat žádosti o proplacení zvýhodněných vícedenních jízdenek, které mohou podat studenti, senioři nebo za děti jejich zákonní zástupci. O slevu je možné žádat výhradně elektronicky na internetových stránkách krajského úřadu.
Zvýhodnění na vícedenní jízdenky ve výši dalších 25 procent k již poskytnuté padesátiprocentní slevě ze základního jízdného se vztahuje na vícedenní jízdenky IREDO s cestami po Královéhradeckém kraji, a to s platností od 1. července do 31. prosince letošního roku.
Žádost je možné podat pouze jednou za celé zmíněné období, ale načteny budou všechny odpovídající jízdenky. S vyplácením peněz počítá kraj bezhotovostně až po vyhodnocení celé akce, tedy do konce dubna příštího roku.