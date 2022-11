Královopolský tunel v Brně stále nesplňuje hlukové limity, podle silničářů už nejsou možná další opatření

Tunel v brněnském Králově poli je stále příliš hlučný. Vyplynulo to z posledního měření, které si objednalo Ředitelství silnic a dálnic. Stavba už tak po deset let zůstává nezkolaudovaná. Silničáři ale požadují výjimku, podle nich totiž už není možné provést další opatření, která by situaci zlepšila.

