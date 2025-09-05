Králův Dvůr nainstaluje kamery u vjezdů do města. Automaticky budou snímat značky projíždějících aut
Radnice Králova Dvora u Berouna chystá instalaci bezpečnostních kamer na všech příjezdech do města. Ty mají umět rozpoznat registrační značky aut. Vedení města tím chce usnadnit práci policistům, kteří řeší například případy vykradených domů. Někteří místní mají ale pochybnosti o tom, jestli bude opatření efektivní. Mezi nimi je i paní Tamara. „Nejsem si jistá, jestli by to v tom množství aut bylo k něčemu,“ řekla pro Český rozhlas Střední Čechy.
Kamery budou schopny rozpoznat jen vozidla, upřesňuje starosta Králova Dvora Petr Vychodil (ODS, nekandiduje do Sněmovny). „Bude to všechno nastavené čistě na vozidla. Na SPZ a na toho, kdo sedí v autě. Například okolí rodinných domů to nebude,“ říká Vychodil.
Kamerový systém budou technici instalovat ve spolupráci s policisty. Ti tak budou schopni na videu zjistit, jestli auto z města vyjelo a kudy nebo kdy tam řidič dorazil.
K opatření starostu přivedla také osobní zkušenost. „Já jsem byl jeden z těch, kteří byli před x lety v okolí prstence Prahy vykraden. Policii strašně pomůže při této činnosti, když někdo vykrádá a pohybuje se autem po městě, mít přehled, kde to auto je,“ popisuje. K materiálům bude mít podle Vychodila přístup jen policie.
Reakce místních
Pan Radim, který bydlí nedaleko zámku, nápad radnice vítá. „Myslím si, že to žádný zásah do soukromí není. Naopak kamera může někdy pomoct při řešení nějakého dopravního problému,“ míní. Ani další oslovení obyvatelé se narušení soukromí neobávají.
Někteří ale mají pochybnosti o tom, jestli bude opatření dostatečně efektivní. Mezi nimi je i paní Tamara. „Nejsem si jistá, jestli by to v tom množství aut, které tady projíždějí, bylo k něčemu platné,“ říká.
Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů má obec právo kamery kvůli bezpečnosti nainstalovat. Musí ale dodržovat určitá pravidla. V e-mailu to popsal mluvčí úřadu Milan Řepka. „Záběr kamery by měl být nastaven tak, aby minimalizoval zásah do soukromí. Není přípustné cílené sledování oken bytů, vchodů do domů ani jiných soukromých prostor,“ přibližuje.
Kromě toho musí na kamery lidi upozornit například informační cedule s jasně čitelným piktogramem. V Králově Dvoře by měl kamerový systém začít fungovat od příštího roku.