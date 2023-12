Senátorka Němcová, novinář Anýž i sochař Róna. Fiala vyznamenal 14 lidí medailí Karla Kramáře

Senátorka a bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová, advokát, někdejší mluvčí Charty 77 a polistopadový ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Stanislav Devátý nebo sochař a malíř Jaroslav Róna patřili mezi 14 osobností, jimž ve čtvrtek premiér Petr Fiala (ODS) udělil medaili Karla Kramáře. Ocenil jejich zásluhy v oblasti kultury, dodržování lidských práv a svobod nebo budování svobodné demokratické společnosti, vědy a výzkumu. Praha 21:39 7. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V neveřejné části navíc medaile obdrželi tři příslušníci speciálních sil Armády České republiky, informoval večer vedoucí oddělení komunikace předsedy vlády Jakub Tomek.

Ministerský předseda tím chtěl „ocenit ty, kteří dělají všechno pro to, aby naše republika zůstala bezpečnou zemí, abychom byli nadále připraveni čelit rizikům, která dnes nesporně rostou,“ uvedl v tiskové zprávě.

Premiér ve veřejné části zdůraznil, že chce oceňovat osobnosti, které si zaslouží vyznamenání za celoživotní práci, stejně jako ty, kteří dosáhli nějakých „mimořádných výsledků a nejsou předmětem velké mediální pozornosti“. Oceněným poděkoval za to, že se podílí na životě nejen české společnosti, ale celého společenství.

„Každý z vás přispívá k tomu, aby život v České republice byl lepší, krásnější, abychom se v něčem posunuli dál. Současně nezapomínáte na to, že pro každou společnost jsou důležité hodnoty, principy, přesvědčení a že to reprezentujete a hájíte bez ohledu na to, že to třeba nemá vždycky ten největší potlesk a nejširší ohlas,“ uvedl ministerský předseda.

Ocenění

Němcová převzala medaili za zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, Devátý za zásluhy v oblasti dodržování lidských práv a svobod a Róna za zásluhy v oblasti kultury a umění.

Spolu s nimi byli oceněni matematička a disidentka Kamila Bendová, spisovatel a signatář Charty 77 Josef Mlejnek, ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek nebo generální ředitel České filharmonie David Mareček.

Medaili obdržel také bývalý šéfredaktor zpravodajství a publicistiky televize Nova a Českého rozhlasu Martin Ondráček, který nyní vede kampaň projektu na pomoc ukrajinské armádě Dárek pro Putina.

Laureáty se stali rovněž esejista, historik umění, básník a prozaik Josef Kroutvor, odborník na umělou inteligenci Michal Pěchouček a bývalá brněnská senátorka a místostarostka jedné z brněnských městských částí Vlasta Svobodová.

Posmrtně medaili dostal novinář Daniel Anýž, který zemřel letos v září. Medaili za něj převzala manželka. Podobně za malíře Vladimíra Svobodu, který zemřel minulý týden, převzal medaili jeho syn.

K oceněným patřila rovněž herečka a zpěvačka Szidi Tobias, která se čtvrtečního předávání zúčastnit nemohla.

Nejvyšší premiérské ocenění

Medaile se Fiala rozhodl udělovat při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, neboť 17. listopad je podle něj dnem pro přemýšlení o budoucnosti a vývoji českého státu a národa a nad hodnotami, které společnost utvářejí, a také pro bilancování.

Kvůli premiérově nemoci si je laureáti letos mohli převzít s třítýdenním zpožděním.

Pamětní medaile Karla Kramáře je pojmenovaná po prvním československém předsedovi vlády a je nejvyšším oceněním, které uděluje premiér. Vznikla v roce 2008 při příležitosti 90. výročí vzniku první československé vlády.