Soudní znalci z kauzy Kramný čelí obžalobě z křivé výpovědi

Státní zástupkyně obžalovala z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku soudní znalce Radka Matlacha a Igora Fargaše, kteří svědčili v procesu s Petrem Kramným jako znalci obhajoby. Uvedla to ve čtvrtek Česká televize, které informaci potvrdila náměstkyně ostravského okresního státního zástupce Monika Oborilová. Praha 11:39 7. 6. 2018 (Aktualizováno: 13:02 7. 6. 2018)

„Obžaloba souvisí s tím, že obžalovaní jako znalci s dlouholetou praxí vypracovali neobjektivní a nepravdivý znalecký posudek, který pak stvrdili svou výpovědí před soudem,“ řekla Oborilová. Dodala, že obžalobu okresní státní zastupitelství podalo k Okresnímu soudu v Ostravě. „Hlavní líčení by podle našich zkušeností mohlo být nařízené v řádu několika měsíců,“ doplnila.

Policie znalce obvinila loni na jaře z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. V případě uznání viny jim hrozí tresty v rozmezí od šesti měsíců do tří let. Matlach obvinění odmítá. „To, co nám je kladeno za vinu, je nesmysl,“ řekl. Dodal, že policejní vyšetřování považuje za nekorektní. „To, co je uvedeno ve spise, se nezakládá na pravdě. Policie vůbec nevyslechla námi navržené svědky, kteří mohli potvrdit naši obhajobu,“ uvedl ve čtvrtek.

Kramný byl odsouzen k 28 letům vězení za vraždu své manželky a dcery na dovolené v Egyptě. Obžaloba vycházela z posudku expertů ostravského ústavu soudního lékařství, podle nichž Kramný svou ženu a dceru zabil elektrickým proudem. Znalci Matlach a Fargaš ale v posudku obhajoby jako nejpravděpodobnější příčinu úmrtí uvedli otravu z jídla, byť možnost smrti po zásahu elektrickým proudem úplně nevyloučili.

Revizní posudek pak jako příčinu smrti určil jednoznačně zásah elektrickým proudem a znalec František Vorel řekl, že u některých závěrů znalců Matlacha a Fargaše to vypadá, že jde buď o základní neznalost, nebo úmyslné zkreslení. Krajské státní zastupitelství pak na základě závěrů tohoto revizního posudku podalo podnět policii, která oba znalce obvinila.

Trestní oznámení na ně podával Vít Legerský, dozorující státní zástupce v kauze vícenásobné vraždy Moniky Kramné a její dcery. „Kdybych tenkrát nějaké pochybnosti neměl, tak bych oznámení nepodal. Je správné, že se případem někdo zabýval. Že počínání znalců bude moci vyhodnotit soud,“ řekl ve čtvrtek Legerský.