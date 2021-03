Krása sčítání je v plošnosti. Ale už se nemusíme všech a na všechno ptát, říká statistik Fischer

V Česku o víkendu začíná sčítání lidu, domů a bytů. Je povinné, potrvá do 11. května a je možné se ho zhostit elektronicky, nebo prostřednictvím papírových dotazníků. Podle bývalého předsedy Českého statistického úřadu a expremiéra Jana Fischera tkví význam sčítání v jeho plošnosti. „To je půvab a krása sčítání. Ale už se nemusíme všech a na všechno ptát,“ uvádí. Praha 7:00 27. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Až když začnete srovnávat, tak korunujete statistickou práci,“ podotýká Fischer | Foto: Věra Luptáková

Statistici prý celou řadu údajů získávají z centrálních registrů, do nichž byly shromážděny za jinými než statistickými účely. Podle současného ředitele Českého statistického úřadu Marka Rojíčka je v tomto ohledu ale Česko pozadu za některými evropskými zeměmi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

„Už před deseti dvaceti lety jsme toužili po tom, aby využití registrů bylo širší. To se nyní stává, ale pořád nejsme na konci cesty. Nemáme registr bytů, vzdělání, a proto některé charakteristiky musí být šetřeny, abychom o nich měli dobrý přehled,“ souhlasí Fischer.

Smyslem sčítání podle něj není to, aby se stát dozvěděl více o konkrétních jednotlivcích, ale zjistit, jaké jsou poměry v populaci, podrobnosti o kvalitě bydlení, vzdělání a práci lidí.

PŘEHLEDNĚ: Začíná celostátní sčítání lidu. Kde a kdy ho můžete vyplnit a na co se statistici ptají? Číst článek

„Nejdříve potřebujeme individuální data, tu surovinu, kterou přetavujeme do výsledných analýz, grafů, tabulek. To je statistická pouť od jednotlivých dat k souhrnným výsledkům. Nejde o to získávat fotografie jednotlivce, ale získat snímek celé společnosti,“ vysvětluje.

Sesbíraná statistická data také umožňují srovnání, a to v čase, v prostoru i vůči jiným zemím. „Skvělý československý statistik profesor Jaroslav Janko v jedné ze svých publikací napsal: ‚Srovnání, toť pravá duše statistiky.‘ Až když začnete srovnávat, tak korunujete statistickou práci,“ podotýká Fischer.

Otevřená a nezneužitelná

Fischer vylučuje, že získaná data mohla být zneužita třetí stranou. Identifikační údaje na dotaznících slouží pouze k tomu, aby nikdo nemohl být sečten vícekrát. „Pak se identifikace oddělí, zmizí, jako by nebyly. Údaje jsou plně anonymizované a žádné nejdou do státního archivu,“ zdůrazňuje.

Za zneužití údajů hrozí až půlmilionová sankce, k tomu prý ale dosud naštěstí nikdy nedošlo. „To by byla pro státní statistiku taková pohroma, že na ni radši ani nepomýšlím. Ale proto je ta sankce tak obrovská, srovnejte ji s nepříliš vysokou pokutou pro toho, kdo se odmítne sčítání zúčastnit. To je úmyslně, výše pokuty za zneužití má být odstrašující,“ dodává.

Zpracování proběhne v několika vlnách, první výsledky budou na konci roku. Statistici totiž údaje nejen sbírají a třídí to tabulek, ale také analyzují. „To by nebyla statistika, ale to, čemu jsme říkali hřbitovy čísel. Statistika je korunovaná analýzou, rozborem, hledáním souvislostí,“ popisuje Fischer.

Český statistický úřad se hlásí k principu otevřených dat a umožňuje externím uživatelům prohlížet a analyzovat čerstvě zpracovaná data. „To je obrovský pokrok za těch deset let,“ poznamenává.