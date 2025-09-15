Krásná Lípa vybudovala nouzové zdroje vody. Kvůli nepříznivým rozborům je ale pouze užitková

Krásná Lípa na Děčínsku postavila čtyři nouzové zdroje vody. Původně město zamýšlelo, že z nich poteče voda pitná. Hygienické rozbory ale nevyšly příznivě, a tak ji lidé mohou používat jen jako užitkovou. I tak je vedení města spokojené – do odlehlejších částí, kde nouzové zdroje vody stojí, muselo pravidelně v suchých létech zavážet vodu v hasičské cisterně.

Jeden ze čtyř nouzových zdrojů užitkové vody

| Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Jeden z nouzových zdrojů vody je ve staré historické studni na parkovišti na Vlčí hoře. „Je tady výdej na čip, to je dávkováno jako 50 litrů, takže přiložíme, jsme připraveni k výdeji, můžeme spustit,“ popisuje starosta Jan Kolář (nez.).

Bez čipu pak vydá automat třeba na umytí rukou po výletě dvacetkrát jeden litr během hodiny. Voda ale není pitná.

„My jsme bohužel v průběhu toho řešení zjistili, že nejsme schopni vodou splnit ty poměrně náročné zákonné normy pro veřejný zdroj pitné vody,“ dodává starosta Krásné Lípy.

Do okrajových částí město během suchých let zaváželo užitkovou vodu hasičskou cisternou | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

V okolí sice lidé vodu z vlastních studní pijí běžně, podle Miluše Kosové z Krajské hygienické stanice to ale není směrodatné. Hygiena se totiž zaobírá vodou pro veřejnou potřebu. Co si lidé vybudují pro svoje soukromé užití, hygienici podle ní nekontrolují.

Voda není pitná

Jan Kolář tvrdí, že se nedalo zjistit dopředu, jestli voda bude pitná či nikoliv. „Nedá se to dopředu říct, jaká ta voda bude, ani hydrogeologický posudek vám není schopen toto zaručit,“ souhlasí i hygienička Kosová.

Kdyby z ní chtělo město udělat pitnou, bylo by to podle Koláře náročné. Každé zařízení by muselo být opatřeno úpravnou vody, a to by podle starosty bylo pro obec náročné nejen technicky, ale i finančně a následně i provozně.

Za vybudování zdrojů zaplatilo město šest milionů korun. I užitkovou vodu ze zdroje ale občané podle starosty využijí. Do okrajových částí totiž město během suchých let zaváželo právě užitkovou vodu hasičskou cisternou.

Nouzový zdroj vody dokončují i sousední Staré Křečany. Stojí v Brtníkách u hasičské zbrojnice. Podle starosty Františka Moravce (nez.) by byla obec ráda, kdyby byla voda pitná. Na výsledky rozborů ale ještě čeká.

