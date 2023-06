Ovlivňují vědomí, ale ne tak jako tvrdé drogy. Česká vláda řeší, jak naložit s kratomem, CBD a HHC

Kratom, CBD nebo HHC. Jde o látky, které ovlivňují vědomí, nejsou ale tak nebezpečné jako tvrdé drogy. Teď si je může koupit v podstatě kdokoliv včetně dětí. Někteří politici by je proto chtěli úplně zakázat. S jiným řešením ale přichází koaliční novela zákona o návykových látkách, který má Radiožurnál k dispozici. Některé látky by se podle něj v Česku mohly prodávat legálně, ale podle přísných pravidel. Praha 18:48 9. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kratom ve formě prášku a kapslí | Zdroj: Profimedia

Olejíčky a bonbóny s CBD, ale třeba i čtyři druhy kratomu v prášku zelené, bílé, žluté a červené barvy. Produkty, které dnes běžně prodávají specializované obchody a které se možná už brzy dostanou na nový seznam takzvaných psychomodulačních látek. Zavést ho má diskutovaná novela o návykových látkách.

„Česká republika zná dvě věci – buď je to nějaká potravina nebo to nějakým způsobem visí ve vzduchoprázdnu, anebo je ta látka na seznamu zakázaných látek,“ popisuje vicepremiér a předseda Pirátské strany Ivan Bartoš.

Zmíněná novela, která by zahrnovala kromě kratomu například i látky CBD a HHC, je už podle Bartoše připravená. Látky, které by na seznamu byly, by na základě analýzy škodlivosti určovala vláda.

Celá úprava má mimo jiné zabránit, aby se k těmto látkám dostávaly i děti třeba přes prodejní automaty, což je případ hlavně dosud nijak neregulovaného kratomu. Prodejci by podle novely nezletilé ani nesměli pustit do obchodu.

Zákaz reklamy a vyšší daň

„Bude tam jednotné balení, nebude povolená reklama, bude to muset obsahovat informace o rizicích. Nyní není jednotná kontrola obsahu, takže ta bude, včetně kontroly kontaminantů jako jsou těžké kovy nebo bakteriální nákazy,“ vypočítává národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil z ODS.

Z prodeje by se odváděla nejen daň z přidané hodnoty, ale taky další daň podobná té, jako je u hazardu. Dodržovaní pravidel by podle návrhu mělo zatím kontrolovat oddělení na Úřadu vlády.

Novelu už vidělo i ministerstvo zemědělství. Jeho šéf Zdeněk Nekula z KDU-ČSL původně chtěl výrobky s CBD úplně zakázat. Nakonec od toho ale po debatě s premiérem Petrem Fialou z ODS a experty zatím odstoupil.

Dočasný zákaz

Protidrogový koordinátor Vobořil chce, aby novelu předložili poslanci. Projednala by se tak rychleji a platit by mohla začít už od příštího roku.

Podle lidoveckého poslance Toma Phillipa by ale změny mělo navrhnout ministerstvo zdravotnictví, aby v připomínkovém řízení opravilo případné nedostatky.

V následujících týdnech bude i přesto vláda nejspíš rozhodovat o zařazení kratomu na seznam zakázaných návykových látek. Ministerstvo zdravotnictví zatím trvá na tom, že by to bylo dočasné řešení, než by začala platit nová pravidla.

Co je kratom, CBD a HHC Kratom se nejčastěji prodává ve formě prášku z nadrcených listů stejnojmenného stromu. Alkaloidy v něm obsažené můžou mít podobné účinky jako opiáty, v Asii se někdy používá jako substituce při závislosti na nich. Kratom může stimulovat organismus, nebo ho tlumit, což závisí hlavně na zkonzumované dávce. Může na něm vzniknout závislost, při kombinaci s jinými psychoaktivními látkami může dojít k přetížení organismu a až k úmrtí. CBD neboli kanabidol se nachází v konopí. Na rozdíl od látky THC není psychoaktivní, široce se používá v kosmetice, ale také třeba v různých léčivých mastech nebo kapslích, jelikož například zmírňuje bolest a stres. HHC neboli hexahydrokanabinol se získává z CBD a někdy se účinky přirovnává k THC (může navozovat euforii i zklidňovat), na rozdíl od něj je ale zatím v Česku legální, jelikož jde o relativní novinku. Stejně jako CBD má ulevovat od bolestí nebo potlačovat stres. Zatím ale neexistují ucelené studie, které by popisovaly přesné účinky HHC na lidský organismus.