Na Opavsku vznikla dílna na zdravotnické pomůcky. Štíty tisknou 16 hodin denně, roušky vyváží do Evropy

Těžko bychom spočítali, kolik lidí se v poslední době zapojilo do výroby roušek a nebo ochranných štítů. Přesto se mezi nimi najdou výjimečné příběhy, které dokazují, čeho jsou dobrovolníci schopni dosáhnout. Například na Opavsku je skupina, která začala v půlce března mezi prvními a už po pár dnech dodala ochranné štíty do prvních nemocnic. Sami ještě tehdy netušili, že budou své výrobky vyvážet i do ciziny. Reportáž Kravaře (Opavsko) 10:36 8. května 2020

Pár schodů a malá místnost v Kravařích u Opavy. Jedna z dílen, ze kterých se dostávají do nemocnic obličejové štíty. Už jich vyrobily téměř 4 500.

„Tady najdete víkendovou produkci, bude v tom 40 nebo 50 kusů,” ukazuje jeden z členů skupiny Jan Jeřábek sklad. Dohromady pomáhá čtyřicet dobrovolníků z celého Moravskoslezského kraje. Jeřábek štíty tiskne 16 hodin denně a hlídá důmyslný online systém objednávek.

„Telefon mi zvonil od rána do večera, teď už je to klidnější. Zvoní méně. Je to asi tak 30 procent oproti té nejhorší krizi. Teď spíš řešíme školy, abychom jim něco dodali, než se otevřou,” vypráví.

Roušky v Německu

Roušky už dodali do Itálie i do Německa, štíty dostaly až na jednu všechny nemocnice v kraji. „Jediná, kam jsme nedali byl Bílovec,” upřesňuje Jeřábek.

„Jedna čelenka se vyrábí zhruba třicet minut,” říká člen skupiny dobrovolníků. | Zdroj: Jan Jeřábek

A jak dlouho výroba trvá? „Jedna čelenka se vyrábí zhruba třicet minut,” říká člen skupiny dobrovolníků.

Dalším odbytištěm je teď třeba opavská radnice, už v pondělí budou jednat zastupitelé a štíty potřebují. Dobrovolníci, kteří si říkají Lidé pro lidi, počítají s tím, že si budou chtít třeba města vytvořit zásoby pro další časy. Tiskárny tak jedou dál.