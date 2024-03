Krávy méně dojí, divočáci ničí pole, země vysychá. Tak vypadá klimatická změna v praxi farmáře

Radek Cihlář hospodaří v Milošovicích u Zruče nad Sázavou spolu s manželkou a třemi dětmi. Chovají 120 krav a doplňkově pěstují plodiny, hlavně pro sebe a svůj dobytek | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas



Letošní únor je dalším extrémně teplým měsícem v řadě. Podle meteorologů je v Česku zatím nejteplejším za posledních nejméně sto let, a to s velkým náskokem. Problém to není jen pro milovníky lyžování, projevuje se i závažnějším způsobem.