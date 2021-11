Výběr z médií: popularita nočních vlakových linek, vyšší cena cukroví nebo nedostupnost krbů a kamen

Dálková vlaková doprava stoupá na popularitě. Čeští dopravci se vrací k lůžkovým vagónům na nočních linkách, píše Mf Dnes. Zdražování energií, pohonných hmot a surovin se promítá do cen zakázkové výroby cukroví, upozorňuje Regionální deník. Kvůli dražším energiím lidé také skupují krby, potvrzují pro sobotní Lidové noviny online prodejci. Praha 7:36 13. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoční cukroví, Vánoce | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Dopravci chystají boom spacích vlaků, to je titulek sobotní Mf Dnes. Lůžkové vagony chystají nově i České dráhy. Nabídku oficiálně představí napřesrok v prosinci. Vlaky budou plně vybavené s možností spojit k sobě sousední kupé.

Počet nočních vlaků, které jezdí do zahraničí, v příštím roce vzroste. RegioJet už dříve oznámil otevření noční linky do polského Krakova a ukrajinského Lvova nebo taky spoje do Berlína, Amsterdamu a Bruselu. Nově ale chystají lůžkové vagony i České dráhy. Státní dopravce plánuje vagony vybavit připojením k internetu a každý lůžkový pokoj bude mít hygienický kout s umyvadlem. Před pár lety se zdálo, že noční vlaky kvůli klesajícímu zájmu skončí, německé Deutsche Bahn je například zrušily zcela. Teď ale roste zájem o ekologické cestování. Češi zase většinou oceňují nižší cenu oproti letenkám.

Regionální Deník

Pečení vánočního cukroví bude letos dražší. Můžou za to především ceny surovin a energií. Regionální deník oslovil cukráře napříč republikou, kteří potvrdili, že oproti loňskému roku museli navýšit průměrnou cenu za kilogram cukroví. A to o 80 až sto korun. Lidé na internetu sdílejí tipy, jak zdražující se suroviny nahradit. Cukráři ale varují před náhražkami.

Cena za kilogram cukroví se na internetu pohybuje v rozmezí od 400 do 1200 korun. Profesionální výrobci jsou sice často levnější, ale i ti šli s cenami nahoru. Například zájemci o cukroví od žáků Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace na Jičínsku si budou muset připlatit. Ředitel školy Petr Jaroš, řekl redakci regionálního deníku, že musí s ohledem na zdražování surovin, energií a pohonných hmot letos ceny navýšit. Škola loni pro zákazníky upekla tunu a půl cukroví s cenou 300 korun za kilogram.

Lidové noviny

Češi kvůli zdražení plynu a elektřiny skupují kamna. S tématem přichází sobotní vydání Lidových novin. Prodejci kamen, kotlů na tuhá paliva nebo solárních panelů nestíhají uspokojit stále narůstající poptávku. Dvojnásobný prodej kamen a krbů hlásí například i online prodejce Mall.

Vedle růstu cen elektrické energie podporuje zájem také zákon o ochraně ovzduší. Ten od příštího podzimu zakazuje provoz starých neekologických kotlů. Mluvčí internetového obchodu Mall Pavla Hobíková uvedla pro Lidové noviny, že nárůst zájmu o krby a krbová kamna zaznamenali už v srpnu a září. Většinou to souvisí se začátkem topné sezony. Za říjen se prodeje ale zdvojnásobily dokonce ve srovnání s předchozím měsícem. Velký zájem přisuzuje online prodejce rostoucím cenám energií. Čekací lhůty na nové kotle se prodlužují. V současné době je čekací doba na nový kotel průměrně osm až deset týdnů, na některé modely si ale zájemce může počkat i dvanáct týdnů.

Právo

Čeští speleologové našli v Ševčíkově závrtu v Moravském krasu netradiční krápníky, které vznikají v úzkých puklinách. Tématu se věnuje víkendové Právo. Říká se jim excentrika. Krápníky se zároveň jeví, jako by rostli do všech stran v rozporu s gravitačním zákonem.

Objev chodby s krápníky, kterým se říká excentrika, se podařil českým speleologům při hledání cesty z podzemí na povrch. Nově objevená chodba je podle Jana Fleka ze skupiny Motis asi 60 metrů dlouhá a ve hledání cesty na povrch se stále pokračuje. Klasické krápníky vytváří skapávání vody ze stropů jeskyní. Excentrika rostou do stran. Je to tím, že jsou v puklinách nebo štěrbinách, v nichž proudění vzduchu zabraňuje stékání vody přímo dolů, upřesňuje Právo. Ševčíkův závrt ale leží přímo pod silnicí a je v něm i takzvaný sifon, tedy místo zaplavené vodou, která se musí při probíhajících výzkumech odčerpávat. Jeskyňáři proto doufají, že do podzemí najdou nový vstup.