Ombudsman Křeček: Pokud prezident nebude schopen funkci plnit, bude nezbytné článek 66 použít

Co bylo cílem návštěvy ombudsmana u prezidenta Miloše Zemana v Ústřední vojenské nemocnici? Jak kancelář hlavy státu zvládá komunikaci s veřejností? A kde mohou hledat zastání lidé, kteří jsou kvůli vysokým cenám energií v existenční nouzi? Vladimír Kroc se ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ptal veřejného ochránce lidských práv Stanislava Křečka. Praha 0:10 29. října 2021

Proč jste měl potřebu osobně navštívit prezidenta na JIP?

Tak řada občanů mě k tomu vyzvala. Dokonce nejen na sociálních sítích, ale sdělovacích prostředích i v dopisech mě několik občanů vyzvalo, abych jako ombudsman navštívil pana prezidenta a pokusil se odstranit tu nejednotu a zmatení jazyků, které kolem toho bylo. A také jsem starý přítel a navštěvovat nemocné je křesťanská zásada. Takže jsem neviděl důvod, proč tak neučinit.

Vítáte zřízení nezávislého lékařského konzilia k prezidentovu zdraví?

Podle mého názoru mělo být dávno zřízeno, jako to bylo u všech minulých prezidentů. Otázek, na které ani já, ani občané nemáme odpovědi, je příliš mnoho na tuto složitou dobu. A je to jedno velké neštěstí.

Jak se díváte na chování prezidentské kanceláře? Dlouho měli tendenci zdravotní stav prezidenta bagatelizovat…

Dívám se na to s neporozuměním, znám všechny účastníky těchto akcí osobně, měl jsem s nimi řadu jednání, několikrát jsem se s nimi setkal. Ale nerozumím, proč by měl pan prezident jíst vinnou klobásu na ARU. Těmto věcem nerozumím a obávám se, že kancelář nepřispěla k jednotnému názoru na situaci, která je. A z jakých důvodů se tak dělo, to si netroufám posuzovat.

Hodně se diskutuje v posledních týdnech o článku 66 Ústavy. Jak se díváte na jeho využití?

Neměli bychom s tím spěchat, protože do toho 8. nebo 10. listopadu v podstatě nic udělat nemůžeme. Ale obávám se, že pokud by situace byla taková, že prezident nebude schopen funkci plnit, tak pak ústavní pojistku tohoto článku bude nezbytné použít, protože stát musí být spravován. Je nám všem zřejmé, že pan prezident nemůže udělat nic jiného, než pověřit pana Fialu sestavením nové vlády, čili není před námi žádná osudová, zásadní rozhodnutí, ale rozhodnutí předvídatelná. Takže vyhrocovat tuto situaci není ku prospěchu věci.