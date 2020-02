Křeček se ujal funkce ombudsmana. Vstup do úřadu zablokovali jeho odpůrci

Stanislav Křeček se ve čtvrtek dopoledne ujal funkce ombudsmana. Před budovou úřadu se sešli odpůrci i příznivci jeho zvolení. Podle odpůrců nemá Křeček ponětí o mezinárodní shodě v pojetí lidských práv. Naopak podpořit Křečka přišlo přibližně deset lidí, především z řad hnutí Slušní lidé. Na místě zasahovala policie, která zadržela sedm lidí. Brno 10:08 20. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před budovou se sešla dvacítka odpůrců, kteří stojí na schodech do budovy. | Foto: Igor Zehl | Zdroj: ČTK

Před sídlem veřejného ochránce práv se sešli příznivci i odpůrci nově zvoleného ombudsmana. Stanislav Křeček se ve čtvrtek v Brně ujal funkce, řekla mluvčí kanceláře ombudsmana Iva Hrazdílková. Oba tábory si přinesly transparenty, Křečkovi zastánci hlasitě prezentovali své názory. Ombudsmanovi Křečkovi se pokusili jeho odpůrci zabránit ve vstupu do úřadu v Brně. Po zásahu policie, která zadržela sedm lidí, prošel dovnitř.

Odpůrci blokovali vstup

Před budovou se sešla dvacítka odpůrců, kteří stáli na schodech do budovy. Měli v plánu blokovat Křečkovi vstup. Sešli se na popud novináře Jakuba Patočky, který k tomu vyzval na sociální síti. Podle nich Křeček nemá kvalifikaci daný úřad spravovat, prezident jej proto neměl navrhnout a sněmovna jej proto neměla zvolit. Na transparentech byly vidět hesla jako „Křeček ombudsmanem, kozel zahradníkem,“ nebo „Stát, který nechrání práva svých menšin, je na cestě k fašismu“. Podle ombudsmanových odpůrců se Křeček projevuje jako člověk, který nemá ponětí o mezinárodní shodě v pojetí lidských práv.

Podporovatelů Křečka bylo asi deset, zabrali místo na chodníku před budovou. Rekrutovali se především z řad či příznivců hnutí Slušní lidé, kteří v květnu 2018 v brněnském divadle přerušili kontroverzní divadelní hru Naše násilí a vaše násilí. Členové nebo příznivci hnutí Slušní lidé tehdy obsadili jeviště při představení a bránili hercům v hraní. Křečkovi podporovatelé drželi v rukou cedule například s nápisem: „Vážený pane Křečku, přejeme vše nejlepší v nové práci ombudsmana.“

Křeček v reakci na protesty novinářům řekl, že demokratické volby se musí respektovat. "I když máme jiný názor. Mně se také řada věcí nelíbí, ale nemohu to řešit tímto způsobem. Já přece nejsem první funkcionář, který přebírá veřejný úřad. Ani když nastupuje ministr obrany, tak kolem toho nejsou takové věci, to je nepochopitelné, nevím proč. Na druhou stranu to připoutá pozornost k tomu úřadu, což je dobře. Řada lidí ani nevěděla, že tady je a co dělá, tak teď už to všichni vědí. To je pro ten úřad jedině dobře. Pro demokratický nátěr tohoto státu to dobré není," uvedl jedenaosmdesátiletý ombudsman Křeček.

Jednaosmdesátiletého Křečka zvolili ombudsmanem minulý týden poslanci, tento týden ve středu ve Sněmovně složil slib. Funkce v Brně se ujme ve čtvrtek dopoledne, kdy mu bývalá ombudsmanka Anna Šabatová předá kancelář.