Jedeme úplně nadoraz, říká ředitel ostravského krematoria. Na hranici kapacit jsou čtyři kraje

Sociální demokraté chtějí vyjednávat o levicové volební alianci. Cílí na odboráře i regionální uskupení

Podle předvolebních průzkumů není jisté, jestli by sociální demokraté překročili pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny. Podle modelu Kantar CZ z listopadu by ČSSD dostala 4,5 procenta hlasů.